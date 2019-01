Jantar de Reis do PSD Maia é no dia 18 de Janeiro

No próximo dia 18 de Janeiro, pelas 20h00 no Grelhador da Giesta, realizar-se-à o tradicional Jantar de Reis do Núcleo PSD ÁGUAS SANTAS /PEDROUÇOS (NASP).

14-Jan-2019 às 19:53, redacção

No próximo dia 18 de Janeiro, pelas 20h00 no Grelhador da Giesta, realizar-se-à o tradicional Jantar de Reis do Núcleo PSD ÁGUAS SANTAS /PEDROUÇOS (NASP).O Presidente do NASP «conta com uma participação massiva por parte dos militantes, bem como de cidadãos que não sejam militantes, visto ser este um jantar com alguma tradição na família PSD», disse.Neste evento marcarão presença o Presidente do PSD MAIA, Hernâni Ribeiro; da JSD MAIA, Bruno Bessa e o Presidente da Câmara Municpal da Maia, António Silva Tiago, entre outras figuras ilustres daquele partido.