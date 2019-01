Braga recebe Final Four da Allianz Cup

Durante a próxima semana, Braga será palco para a Final Four, a última fase da competição Allianz Cup, que irá animar a cidade com múltiplas atividades que vão além das quatro linhas do campo.

José Francisco Neves, membro do Comité de Direção e diretor de Market Management e de Produto P&C da Allianz Portugal, refere que para além dos aspetos competitivos, «o futebol deve ser cada vez mais um fator agregador na sociedade. É nisto que acreditamos e estamos convictos que a Allianz CUP tem aqui um papel de destaque, sobretudo pelo forte contributo na vertente do desporto associado a uma atitude plenamente positiva. Estamos ansiosos pela Final Four que se avizinha, não só porque representa o apuramento do Campeão de Inverno, como também por toda a dinâmica concebida para envolvermos o público amante de futebol e a sociedade em geral. Será um momento chave na História do futebol português, que irá muito mais além das quatro linhas: desde música, desporto, e-sports, discussão do futebol no futuro, animação e divertimento, são inúmeras as oportunidades para celebrarmos o Futebol no nosso país. Estamos verdadeiramente entusiasmados por fazermos parte da Festa do Futebol. Será, sem qualquer dúvida, um acontecimento a não perder».





Fan Zone repleta de atividades culturais e desportivas

A partir deste sábado, a avenida Central irá acolher a Fan Zone, um ponto de encontro que promete animar e envolver no espírito da Final Four os adeptos das equipas que se classificaram para esta Fase, a comunidade bracarense e o público em geral.

No dia 19, tem lugar a cerimónia de Abertura Oficial da semana da Final Four, pelas 12h. Neste dia, realizam-se também os concertos de António Zambujo e Miguel Araújo no Altice Fórum Braga, pelas 22h, com entrada gratuita.

Durante toda a semana, a Fan Zone irá proporcionar inúmeras atividades em celebração da Festa do Futebol, como pinturas faciais, oficinas de graffiti com o ilustrador Mesk, música para crianças no espaço DJ Kids e ainda meet & greets na Tenda do Adepto com jogadores conhecidos do futebol português e com influencers do momento. A pensar nos atletas digitais, decorrerá também o torneio de eAlianzCUP, com início agendado para as 10h00 de dia 22.

Na sexta-feira, dia 25, o Jogo das Estrelas de Futsal irá juntar várias caras conhecidas em campo e, no dia seguinte, a Corrida do Adepto irá reunir apaixonados de atividades desportivas, entre os quais atletas da Allianz Portugal, numa prova de 10Km e caminhada de 5Km.





Torneio Empresarial e Conferências “Thinking Football”

No dia 20, a Allianz Portugal irá participar no Torneio Empresarial, em conjunto com equipas da Liga Portugal, da Câmara Municipal de Braga e do Holmes Place. A equipa vencedora irá defrontar no dia 25 a equipa das Lendas, composta por antigos jogadores de futebol.

Entre os dias 21 e 25 de janeiro, a Final Four da Allianz Cup será palco de vários momentos dedicados, em exclusivo, aos verdadeiros agentes de futebol: treinadores, jogadores, árbitros e dirigentes vão refletir e apresentar propostas para o futuro do futebol profissional nas mais diversas áreas, nas Conferências “Thinking Football” a decorrer no Hotel Vila Galé Collection. A 24 de janeiro, José Francisco Neves (Allianz) fará o encerramento da conferência FuteCom, onde será discutida a importância da Comunicação no Futebol Profissional, enquanto principal driver na criação de valor neste desporto.

Durante os próximos dias, a seguradora irá oferecer Kits-Adepto compostos por um bilhete duplo e duas camisolas para cada um dos jogos, através de passatempos nas suas páginas oficiais de Facebook e Instagram.