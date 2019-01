Final Four: Sporting Campeão de Inverno na cidade dos Arcebispos

O Sporting controlou o jogo no primeiro tempo, não o conseguiu na segunda parte perante um FC do Porto muito mais expedito que chegou à vantagem, por Fernando Andrade aos 79m, mas não a segurou nos 90 minutos, sofrendo o empate, de penalti, por Bas D

Depois de uma meias-finais com polémica ao rubro, chegou o dia da final entre os vencedores, ou seja FC do Porto e Sporting. Mais um clássico do nosso futebol que também na época passada haviam jogado na pedreira, num jogo vencido pelo Sporting com recurso ao desempate por grandes penalidades. Nesse jogo, também ele polémico pela anulação de um golo a Soares, em tudo semelhante aos destas duas meias finais, disputava-se as meias-finais e no jogo seguinte o Sporting venceria perante o Vitória de Setúbal.

Esta noite voltou a vencer e tal como no ano passado também depois de ter estado a perder, conseguindo o empate quase no fim do tempo regulamentar, e naturalmente, sendo mais eficaz nas grandes penalidades.

Com este resultado o Sporting vence pela segunda vez a Taça da Liga, vitórias consecutivas, chegando também ao 48º título nacional, a que se soma uma Taça das Taças no século passado.

