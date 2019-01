Agora as nossas notícias também podem ser ouvidas!

À semelhança dos grandes jornais mundiais, o MaiaHoje e o Jornal da Maia, já disponibilizam ReadSpeaker no sistema de leitura interativa das suas notícias.

O ReadSpeaker é um aplicativo baseado na web, que utiliza tecnologia de fala ativa. O objetivo é facilitar o acesso à informação de pessoas com dificuldades de leitura, dislexia, deficiência visual, mas também uma maior comodidade e facilidade de acesso a todos os que acedem aos conteúdos informativos em mobilidade e/ou em multitarefa.

Para além de poderem ouvir as notícias no momento, e para isso basta clicar em “Ouvir”, os leitores do MaiaHoje e do Jornal da Maia poderão ainda descarregar, em formato mp3, o ficheiro áudio com a respetiva notícia.

Cada leitor poderá ainda configurar a leitura às suas preferências, modificando a velocidade da mesma para lenta ou mais rápida, aumentar o tamanho da notícia, destacar algum trecho ou até traduzir para outras línguas.

Segundo Artur Bacelar, diretor de informação do Jornal MaiaHoje e do Jornal da Maia, «esta é uma ferramenta muito importante para a Maia, para os maiatos e para o nosso jornal, dado que, a partir de hoje, todos aqueles que têm alguma dificuldade visual conseguem agora ouvir a leitura das mesmas, através do nosso site.

Esta iniciativa só foi possível devido ao elevado sentido de Responsabilidade Social da empresa proprietária, bem como de um esforço financeiro no investimento em novas tecnologias que carateriza esta empresa e as nossas publicações. Em Portugal, embora não sendo pioneiros, estamos na linha da frente desta tecnologia que já é utilizada com elevado sucesso pelos maiores títulos mundiais».