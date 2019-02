LIGA: FC do Porto vence Belenenses SAD (3-0), e mantém vantagem de 5 pontos

Em noite muito chuvosa, a equipa de Belém que só havia perdido uma vez fora de portas, não foi suficientemente eficaz para suster o ímpeto dos Dragões, que marcando cedo controlou quase a seu belo prazer o jogo e o resultado.

Ainda as equipas se tentavam adaptar ao terreno de jogo bastante pesado devido ao “dilúvio” antes do jogo, e já o FC do Porto faturava por Brahimi, a passe atrasado de Corona. A partir daí, sem nunca deslumbrar, antes pelo contrário, os Dragões foram mantendo a vantagem, procurando ampliá-la, mas sem jogarem o seu melhor futebol. O jogo foi-se desenrolando e aos 18 minutos Licá, antigo jogador da casa, teve nos pés a oportunidade de empatar, mas rematou às malhas laterais de Casillas. Quem não marca sofre, e passados dez minutos de futebol lento, num cruzamento teleguiado de Alex Telles, Militão apareceu no centro da área a rematar de cabeça, fazendo o segundo do Porto.

Daí até final da primeira parte ainda houve uma oportunidade para cada lado, primeiro por Corona e depois por Diogo Viana com forte remate a que Casillas se opôs.

Na etapa complementar, com o terreno pesadíssimo, e a vencer por dois golos de diferença, o FC do Porto, parecia apenas procurar que o tempo passasse, de tal forma que lentamente o Belenenses foi avançando no terreno e criando algumas oportunidades. No entanto mais uma vez a lei do mais forte se impôs, e contra a corrente do jogo, os Dragões ampliaram e fecharam o resultado, com um golo de Soares a centro de Oliver, quando iam decorridos 71 minutos de jogo.

Com este resultado que praticamente garantia a vitória, perante apenas 21.800 espetadores afastados por um jogo a meio da semana, a hora tardia, e debaixo de chuva copiosa, foi apenas deixar passar o tempo e garantir o 24º jogo sem derrotas nos 90 minutos de jogo (22 vitórias e 2 empates), um desiderato que também na época passada havia alcançado mas dessa feita com apenas 18 vitórias e 6 empates.

A nível classificativo o FC do Porto mantêm a diferença para os dois perseguidores, Benfica (5) e Braga (6), mas amplia-a para o Sporting que pouco antes não havia ido além do empate a um golo, na sua deslocação a Setúbal.