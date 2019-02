Obra da EN14 Nó do Jumbo / Via Diagonal só para 2020

Processo está parado no Tribunal de Contas e sob impugnação de um dos 15 concorrentes. Início da obra deverá ocorrer no segundo trimestre de 2019 e durará 270 dias.

Segundo a “Infraestruturas de Portugal, SA”, entidade responsável pela obra, o processo relativo ao concurso da empreitada “EN14- Maia (Nó do Jumbo) / interface rodoferroviário da Trofa – 1ª Fase – Nó do Jumbo / Via Diagonal”, sofreu um ligeiro atraso devido à interposição de uma acção de impugnação judicial apresentada por um dos concorrentes.

Este processo que, segundo informações da mesma empresa, já foi remetido ao Tribunal de Contas, estando a ser ultimadas as respostas aos pedidos de esclarecimento solicitados, é estimado que ainda durante este mês lhes seja remetido para aprovação.

Assim, pelos motivos referidos, a entrega da obra para execução, só deverá ocorrer no decorrer do segundo trimestre de 2019, registando-se assim o atraso referido.

Refira-se que a obra orçada em 6.000.000 de euros, lançada a concurso público em 7 de julho de 2017, tendo obtido 15 concorrentes e adjudicada em 1 de fevereiro de 2018 à empresa bracarense “DST- Domingos da Silva Teixeira, SA”, pelo valor de 5.222.598,40 euros, tem um prazo de execução de 270 dias, pelo que, a cumprir-se esta estimativa, a obra, com este atraso, apenas estará concluída entre 27 de Dezembro de 2019 e 26 Março de 2010.