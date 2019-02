Incêndio industrial em Milheirós em fase de rescaldo

Já se encontra em fase de rescaldo o incêndio que deflagrou, às 14h38, na empresa de transportes de mercadorias especializada no ramo de materiais perigosos Amaral & Sousa Lda., na Rua das Austrálias, em Milheirós.

Segundo o Comandante dos Bombeiros de Moreira da Maia, Manuel Carvalho, o fogo terá tido início nos materiais inflamáveis, armazenados numa das naves da empresa. A nave onde o incêndio se iniciou ficou «completamente destruída», disse em declarações à comunicação social.

Alegadamente a tentar apagar o incêndio, o proprietário da empresa foi o único ferido registado por inalação de fumo e algumas queimaduras. Foi transportado para o hospital com ferimentos ligeiros.

Segundo a mesma fonte, no local estiveram 46 operacionais, em 21 veículos, em representação de sete corporações de Bombeiros, a saber Moreira da Maia, Areosa - Rio Tinto, S. Mamede Infesta, Pedrouços, Ermesinde, Matosinho - Leça e Leça do Balio. Juntou-se a esta força de intervenção a Proteção Civil Municipal, Cruz Vermelha Delegação da Maia, INEM, GNR, Polícia Municipal e EDP, que procedeu ao corte de energia.

O comandante Carvalho diz ter ocorrido uma «mobilização imediata, através do Corpo de Bombeiros da área, coadjuvado com todos os meios que o CDOS enviou, dada a indicação da primeira equipa que chegou ao local, deslocados para o incêndio industrial de produtos químicos», acrescentando que «nestes casos, existem já procedimentos de ataques a incêndios de grande dimensão».

O rescaldo foi registado às 16h17, mas os trabalhosirão continuar com a separação das matérias inflamáveis para consolidar o rescaldo. A operação deverá prolongar-se até ao final da tarde.

Apesar do risco, as habitações envolventes estão salvaguardadas do perigo, dada a «prontidão dos meios e dos operacionais», referiu o comandante dos Bombeiros de Moreira da Maia.