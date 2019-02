Apresentada nova carrinha do “Transporte a Pedido” em Moreira

A nova carrinha de nove lugares da Junta de Freguesia de Moreira, para o serviço de Transporte a Pedido Solidário, foi apresentada, no passado sábado, dia 9 de fevereiro, ao presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago.

Disponível desde o início de novembro passado, este serviço é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Moreira, concretizando um compromisso eleitoral, e está disponível aos cidadãos de Moreira e de Vila Nova da Telham, freguesia que se associou ao projeto. Entre novembro e janeiro, o serviço funcionou com uma viatura gentilmente cedida pela Câmara Municipal, até à conclusão do processo de aquisição da carrinha.

Em fevereiro, a viatura adquirida pela Junta de Freguesia, com o apoio de 50% da Câmara Municipal, começou a circular e está agora, diariamente, ao serviço dos cidadãos, de forma gratuita.

Neste novo serviço o passageiro pode solicitar transporte, mediante reserva prévia da viagem que pretende efetuar. O destino das deslocações são o polo de serviços da Vila de Moreira, que incluem a Junta de Freguesia, os CTT, o GIP, o GAIL, o Espaço do Cidadão e a Unidade de Saúde Familiar.

As reservas devem ser feitas através dos números 939 870 704 ou 229 478 400 até às 15h00 do dia útil anterior ao da viagem. As chamadas são atendidas de segunda a sexta, excepto feriados, das 9h00 às 15h00.