Inaugurado II Troço do Ecocaminho

Na manhã do passado dia 16 de fevereiro, a autarquia inaugurou a 2ª fase do Ecocaminho, que estabelece a ligação entre Brandinhães e Mandim, ao longo de cerca de 1,5km, e passa agora a estar ao serviço da comunidade para a promoção de hábitos saudáve

Inaugurado em 13 de julho de 2015, o Ecocaminho corresponde a um troço da antiga linha ferroviária de Guimarães integrado num percurso mais abrangente, de aproximadamente 3,3 km, que estabelece a ligação entre a Quinta dos Cónegos, na freguesia da Cidade da Maia, ao antigo Apeadeiro de Mandim, na extinta freguesia de Barca, atual Castêlo da Maia.

Ao longo deste percurso pedonal e ciclável são oferecidas distintas paisagens, onde prevalecem área arborizada, confrontações com logradouro de hortas, a antiga estação ferroviária da Maia e áreas agricultadas.

A reconversão deste canal em circuito pedonal/ciclável, «visa equacionar uma rede de circulação partilhada, de modo suave, tendo como universo de utilizadores o caminhante, o ciclista frequente ao pouco experiente, adultos e crianças», refere a autarquia.

Neste canal é proibido o acesso a veículos motorizados na garantia de assegurar condições de circulação e segurança, privilegiando este canal nos cruzamentos com a rede viária, onde são minimizadas as situações de conflito, dando prioridade aos utilizadores do Ecocaminho, prevalecendo a perceção de segurança e a sensação de conforto.

Este caminho corresponde a um percurso pavimentado em betuminoso de 3 metros de largura, com iluminação pública e mobiliário urbano.

«Esta é mais uma concretização na nossa missão de promover a qualidade de vida no nosso território», refere a autarquia, acrescentando que «apostamos de forma clara nos modos suaves e na diminuição da pegada ecológica como forma de garantir a sustentabilidade integral».

A inauguração contou com momentos de animação musical e ainda ações de sensibilização nas áreas do ambiente e da saúde.

É desejo da Câmara Municipal que ainda durante este mandato, o percurso seja prolongado até ao Parque de Avioso, freguesia do Castêlo da Maia.





«Soluções mais ecológicas e sustentáveis é uma obrigação de todos os municípios»

Na Maia, os serviços públicos já deixaram de usar glifosato, utilizado na monda química, para controle de infestantes nos arruamentos e jardins do concelho. A Câmara Municipal da Maia, responsável pela atuação nos jardins públicos, e a Maiambiente, responsável pela limpeza e manutenção dos arruamentos, estão fortemente empenhadas em encontrar soluções alternativas mais ecológicas, mas também eficazes, que permitam a limpeza dos locais públicos, seja através de monda térmica, mecânica ou biológica.

Durante a inauguração, autarca e presentes percorreram o trilho e puderam testemunhar

«Embora a saúde pública nunca tenha estado comprometida, encontrar soluções mais ecológicas e sustentáveis é uma obrigação de todos os municípios. E é isso que a Maia está a fazer», foi assim que o presidente da Câmara Municipal da Maia, António da Silva Tiago, testemunhou a aplicação de ácido pelargónico, uma substância natural extraída das plantas, e comum na natureza, como uma das potenciais alternativas ao glifosato para o controlo de ervas daninhas no município.

É de salientar que, até então, a monda química era utilizada pontualmente e com concentrações muito baixas, apenas em vias de comunicação públicas (passeios e arruamentos) de forma a garantir a eliminação das ervas daninhas, cumprindo sempre todas as obrigações legais e ambientais, sendo utilizados fitofármacos autorizados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para este efeito.