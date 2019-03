Gala da Educação premeia 43 alunos por mérito e excelência

Na noite do passado dia 22 de fevereiro, o Grande Auditório do Fórum da Maia recebeu a 10ª edição da Gala da Educação da Maia. A sala estava cheia e muitos foram os que não quiseram perder aquela que é já uma tradição da autarquia.

O evento pretendeu homenagear e premiar os 43 alunos, do ensino público ou privado, que mais se destacaram durante o ano letivo 2017/2018, desde o 1º ciclo do ensino básico até ao ensino superior das escolas da Maia.

Desde o ano de 2009, já foram distinguidos mais de uma centena de alunos da rede de escolas do concelho da Maia.

Para António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, «a 10ª Gala da Educação é inequivocamente uma festa que marca o ano escolar, não só pelo ato de premiar o mérito e a excelência, mas também pelas brilhantes atuações a que os agrupamentos e as escolas já nos habituaram a variadíssimos outros níveis».

O conto filosófico “No país dos Abreijos” foi reconhecido com uma Menção Honrosa, pela Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática (APEFP), no âmbito da AEC - Ligação da Escola com o Meio. Oito alunos do 4º ano da Escola Básica Nº1 de Gueifães, a professora AEC e responsável pelo projeto, Cristina Teixeira, a professora titular de turma, Sónia Balonas, e a coordenadora da escola, Aline Santos, foram os responsáveis pelo conto publicado em livro que fala de uma viagem até ao planeta dos afetos.

A fantasia foi rainha numa noite em que muitos talentos foram trazidos a palco. Os super-heróis Sandra Pascoal e Nuno Gomes, do departamento de Educação da Câmara Municipal da Maia, encarregaram-se não só da apresentação, mas também da animação que prendeu o olhar e a atenção dos mais novos, até pela rapidez com que mudavam a indumentária. Três looks numa só noite. Os anfitriões Gonçalinho e Maria Maia também não faltaram para fazer as delícias dos mais novos.

Emília Santos, vereadora da Educação, acredita que «na Maia a atribuição de prémios de mérito aos nossos alunos é mais do que um ato de reconhecimento», acrescentando que esta é «a expressão de uma esperança renovada num futuro melhor. Uma esperança que depositamos em todos os alunos, nos professores, nas escolas, nas famílias e na própria comunidade maiata».

Os alunos foram distinguidos não só pelo mérito, mas também excelência escolar em diferentes categorias. «Não nos move qualquer preocupação com a competição pelas notas. Sabemos que nessa competição nem todos os alunos participam com os mesmos meios, nem sempre dispõem das mesmas oportunidades, nem sempre encontram os melhores incentivos. Neste pressuposto é importante reconhecer também aqueles que, pelo seu trabalho, aplicação e esforço, conseguem superar-se e assumirem-se como exemplos para os restantes colegas», referiu a vereadora.

A autarquia tem apostado na requalificação do parque escolar, num investimento que, na sua totalidade, ascenderá aos 10 milhões de euros. Um investimento «num futuro de confiança, para que as nossas crianças e jovens possam preparar-se para o futuro, beneficiando de condições e instalações, também elas de excelência», disse o autarca.

O evento contou com a parceria da Porto Editora e da Lusoinfo, entre outras entidades.

HOMENAGEADOS

1º Ciclo

Ana Prada | Agrup. Esc. Gonçalo Mendes da Maia

Ângela Silva | Agrup. Esc. Maia

Daniel Moreira | Colégio O Castêlo da Maia

Filipa Franco | Col. Externato Imaculada Conceição

Filipa Vieira | Agrup. Esc. Águas Santas

Gonçalo Vieira | Agrup. Esc. Levante

Inês Cunha | Colégio Novo da Maia

Inês Falco | Agrup. Esc. Pedrouços

Maria Oliveira |Agrup. Esc. Castêlo Maia

Rafael Ramos | Agrup. Esc. Vieira Carvalho

Sofia Mota | Colégio CCG

2ª Ciclo

Anita Bessa | Agrup. Esc. Águas Santas

Filipa Ferreira | Agrup. Esc. Levante

Francisca Moreira | Agrup. Esc. Vieira Carvalho

Frederico Dias | Colégio CCG

Inês Silva | Agrup. Esc. Pedrouços

Leonor Vieira | Agrup. Esc. Maia

Maria Ferreira | Agrup. Esc. Castêlo Maia

Matilde Antunes | Agrup. Esc. Gonçalo Mendes da Maia

Tiago Martins | Colégio Novo da Maia

3º Ciclo

Beatriz Pedro | Colégio Novo da Maia

Bruna Oliveira | Agrup. Esc. Pedrouços

Francisca Pereira | Agrup. Esc. Gonçalo Mendes da Maia

Guilherme Silva | Agrup. Esc. Águas Santas

Inês Silva | Agrup. Esc. Levante

Leonor Oliveira | Agrup. Esc. Maia

Marco Pereira | Agrup. Esc. Castêlo Maia

Miguel Guimarães | Agrup. Esc. Vieira Carvalho

Secundário

Ana Moreira | Agrup. Esc. Maia

Ana Oliveira | Agrup. Esc. Levante

Diogo Rodrigues | Agrup. Esc. Castêlo Maia

Elisa Pires | Agrup. Esc. Águas Santas

João Lago | Colégio Novo da Maia

Maria Silva | Agrup. Esc. Vieira Carvalho

Superior

Flora Bela Silva | ISMAI