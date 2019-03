Crónicas de Miguel Correia no MH já disponíveis em livro

“Uma Voz Incomodada” dá nome ao novo livro de Miguel Correia, escritor e cronista do Jornal Maiahoje. A apresentação tem lugar marcado no Orfeão Matosinhos, amanhã, dia 23 de março, pelas 21 horas.

Este é terceiro livro do autor, marcado pela mudança de editora, agora com a Seda Publicações, e, desta vez, sem recurso a crowdfunding. Nos últimos dois anos muitas crónicas foram escritas e publicadas na imprensa regional, nomeadamente no Jornal Maiahoje.

O mesmo estilo mordaz, irónico e divertido, num registo humorístico e implicativo com tudo o que nos rodeia.