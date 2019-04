Série de tempestades promete deixar chuvas durante toda esta primeira quinzena de Abril

Sucessão de frentes por vários dias

Depois de um inverno sem chuvas significativas na península ou, pelo menos, sem uma configuração chuvosa durável o suficiente para dar um bom 'empurrão' para nossos reservatórios, hoje começa a entrada de uma série de tempestades do Atlântico que promete regar o maior parte do país com as muito necessárias chuvas, por 6 a 8 dias consecutivos.

A principal razão para esta mudança de padrão é a formação de um extenso anticiclone entre a Escandinávia e a Gronelândia, que bloqueará a passagem de tempestades em altas latitudes para desviá-las por um caminho muito mais ao sul: pelos Açores e a oeste do país. Península Ibérica.

Uma tendência claramente chuvosa que está muito bem reflectida no mapa de capa, em que vemos como praticamente todo o sul do continente europeu espera receber uma rega importante a curto e médio prazo.

Aqui na península, será principalmente nas regiões da metade ocidental onde mais água será coletada, com um acumulado de cerca de 30-50 litros/m² em geral, mas até mais de 100-150 litros/m² facilmente em áreas montanhosas do noroeste peninsular bem orientado para a entrada das ditas precipitações atlânticas.





Na animação acima vemos a chegada da primeira frente desta configuração chuvosa - a desta sexta-feira -, bem como o carrossel de tempestades que, posteriormente, chegarão à península entre este final de semana e a próxima semana.

Com isso teremos chuvas muito distribuídas, tanto em estado líquido (chuva), quanto sólido (neve e granizo), podendo inclusive ser acompanhado por tempestades. Sim, choverá menos na fachada do Mediterrâneo (leste / sudeste peninsular e vale do Ebro), porque lá as frentes já estão muito desgastadas depois de atravessar a península.

Note-se que nesta ocasião a precipitação não será excessivamente abundante em comparação com outros anos, uma vez que esta situação de oeste vai ser caracterizada principalmente pela continuidade das chuvas, e não tanto pelas próprias quantidades, pelo menos em princípio.

Além disso, essa instabilidade generalizada e um ambiente visivelmente frio prometem durar quase toda essa primeira quinzena de abril, e podem até afetar o início da Semana Santa, embora ainda não esteja totalmente claro o que pode acontecer no curso dela.

Tudo dependerá de quanto tempo o bloqueio anticiclónico permanecerá em altas latitudes ao longo do mês, e é algo que ainda não está bem definido nas previsões. Nós permaneceremos atentos.

Meteoiberia.es