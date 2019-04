Renato com estreia auspiciosa no Campeonato da Madeira

Piloto maiato Renato Pita, apresenta-se na Madeira para o 2RM e RC4 e faz boa estreia.

O piloto maiato Renato Pita e a navegadora Adriana Neves foram na passada quinta-feira, 14 março, brindados com um cocktail de boas-vindas no Golden Residence Madeira Hotel, no Funchal.

A poucas horas do arranque do Rali Município de São Vicente, o piloto falou da sua estreia no Campeonato da Madeira de Ralis, bem como da escolha de Adriana Neves para navegadora.

«Ela conhece muito bem este campeonato. Já fez todos os ralis existentes na ilha. Por isso, acredito que vai ser uma importante ajuda para mim», justificou o piloto que volta a conduzir, em 2019, o Ford Fiesta R2.

A jovem funchalense, de 24 anos, está consciente da responsabilidade «o Renato Pita está a depositar muita confiança em mim e isso deixa-me muito feliz. Espero que seja um ano histórico», diz Adriana Neves.

Renato Pita volta a competir em Portugal, depois de cinco anos de provas internacionais e um título de campeão no Tour European Rally 2WD Trophy 2017. No ano passado foi segundo no mesmo campeonato.

Para o piloto maiato «o meu objetivo é ganhar sempre, mas estou consciente das dificuldades e da qualidade dos meus adversários, todos eles excelentes pilotos e com um conhecimento das provas muito superior ao meu. É importante não cometer erros e conseguir o maior número de pontos em cada rali. Acredito num bom resultado final da minha equipa», declarou Renato Pita na apresentação.

A aposta de Renato Pita no Campeonato da Madeira de Ralis – no ano em que comemora 15 anos de carreira desportiva – faz parte de uma estratégia conjunta com os seus patrocinadores BP e Transinsular, a que se juntam os apoios da Optivisão e Golden Residence Madeira Hotel.

Rali São Vicente

A estreia no Campeonato da Madeira de Ralis correu da melhor forma a Renato Pita e a Adriana Neves. Na prova inaugural da competição, o Rali Município de São Vicente, a equipa alcançou um fantástico 2º lugar na sua categoria, depois de ter liderado grande parte da prova.

«Mostrámos estar muito competitivos. Só perdemos a liderança nas duas passagens pela classificativa da Encumeada, onde o meu Ford Fiesta perde em termos de potência para o nosso adversário direto. Mesmo assim, estou muito satisfeito e orgulhoso da prova que fizemos», comentou Renato Pita.

«A minha equipa está de parabéns pela entrega e pela forma como me ajudou nesta primeira participação no Campeonato da Madeira de Ralis. A minha navegadora Adriana Neves foi uma peça fundamental, quer pela sua experiência quer pelo conhecimento que tem das provas da região», acrescentou o piloto no final do rali, que decorreu este fim de semana, com oito classificativas, na freguesia de São Vicente, na Madeira.

«Gostei muito da prova, houve muito público na estrada sempre a apoiar e a dar um colorido que só a Madeira sabe dar. Sinto-me bem aqui e isso deixa-me muito feliz por este novo capítulo da minha carreira», disse ainda Renato Pita, que foi 2º classificado em 2RM e RC4, os dois campeonatos em que está inscrito.

O piloto, de 43 anos, foi muito felicitado pelo resultado, visto ser um estreante neste rali. Agora, Renato Pita vai preparar-se para o próximo desafio. Será o Rali Clube Sport Marítimo, a 12 e 13 de abril.

_________________________________________________________________________________________

Disponibilizamos, desde já, esta notícia, dado que, por lapso de paginação, a página onde deveria estar esta notícia, na edição papel de hoje, foi trocada, pelo que, será publicada na próxima edição. Lamentamos o sucedido e pedimos desculpa aos nossos leitores.