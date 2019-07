Calendários de recolha de resíduos para o 2º semestre já disponíveis. Consulte o seu.

A Maiambiente já disponibilizou os calendários de recolha seletiva de resíduos porta-a-porta que estarão em vigor no 2º semestre deste ano.

Os munícipes irão receber em suas casas as cartas endereçadas, no entanto os calendários já podem ser consultados online através do site www.maiambiente.pt. Para isso, basta digitar o nome do arruamento, clicar sobre o mesmo e posteriormente selecionar o número de porta.

De forma a permitir a otimização dos circuitos de recolha existentes, em função das necessidades sentidas no terreno ao longo do ano, o Calendário de Recolha de Resíduos passou a ser de base semestral e não anual como acontecia até o ano transato. Segundo a Maiambiente, objetivo passa por «efetuar um serviço de recolha que vá cada vez mais ao encontro das necessidades dos munícipes da Maia».

Novo registo de contentores

No caso das moradias unifamiliares, das empresas e dos comércios, com contentores de recolha seletiva e indiferenciada de uso exclusivo, os munícipes vão receber, anexo ao calendário, um postal RSF para atualização dos equipamentos de recolha que dispõem.

Após verificação, o RSF pode ser devolvido através dos CTT (envio gratuito) ou preenchido o formulário online. Os formulários são exclusivos de cada morada e estão disponíveis através do QRCode e do link indicado no postal. O objetivo, explica «é garantir um serviço cada vez mais próximo e eficiente».

Com o serviço de recolha Seletiva Porta a Porta - Ecoponto em Casa, a Maiambiente continua a distribuir contentores de uso particular (individual ou coletivo) para deposição separada e posterior recolha porta a porta das frações seletivas - papel, embalagens e vidro - e da fração indiferenciada.