Mega operação da PSP na Maia apreende uma tonelada de canábis em estufa de Pedrouços

Três detidso de nacionalidade chinesa. Estufa tinha cerca de 1000 m2. Sistema era de «enorme sofisticação» com 10000 ventiladores. 3 milhões de euros em energia roubada.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, no passado dia 1 de Julho, no âmbito de uma investigação relacionada com o tráfico de estupefacientes, realizou uma Operação Policial que envolveu cerca de 50 agentes, a qual incluiu a efetivação de uma busca domiciliária e uma não domiciliária nas cidades de Matosinhos e Maia, da qual resultou a detenção de dois homens e uma mulher, alegadamente de nacionalidade estrangeira, com idades compreendidas entre os 35 e os 50 anos.





Notícia na íntegra na edição de 5 de julho de 2019 do Jornal Maia Hoje