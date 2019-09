Liga Europa: FC do Porto estreia-se a vencer (2-1) o Young Boys

Foi um jogo a dois tempos. Na primeira metade o FC do Porto carregou e fez o resultado. Algo esquecido do acontecido em Portimão foi deixando passar o tempo na metade complementar e, foi feliz, arrecadando os 3 pontos em disputa, não sem alguma angús

O FC do Porto começou melhor, a jogar com intenção de chegar depressa ao golo. E se bem o pensou melhor o fez pois logo aos 8m, o hoje titular Tiquinho Soares marcous no seguimento de um excelente passe de Otávio, após tabela com Luis Díaz. Com um golo madrugador parecia que a noite podia ser tranquila, mas logo a seguir Marchesín derrubou Roger Assalé na área e na sequência o Young Boys restabeleceu o empate por Jean Pierre Nsamé, na marcação da respetiva grande penalidade.

Seguiram-se uns minutos de mais posse dos forasteiros, a que os Dragões haveriam de responder, primeiro com novos ataques e posse de bola, e depois com o segundo golo, novamente por Tiquinho no seguimento de uma jogada de belo futebol com excelentes desmarcações.

Com este resultado chegou-se ao intervalo, e na metade complementar foi a vez dos suíços procurarem o golo, ainda que se notasse pouca qualidade para desfeitear o FC do Porto, de tal forma que o jogo se foi arrastando sem grandes motivos de interesse até que Sérgio Conceição fez entrar Romário Baró, e pouco depois Fábio Silva, que faria história ao ser se tornar o mais novo de sempre nas competições europeias com a camisola azul e branca. Este, praticamente na primeira e segunda vez que tocou na bola, entrou em progressão da área adversária e, além de criar o pânico, teve duas boas oportunidades de marcar. Tal não aconteceu, mas com o que já mostrou certamente não faltarão oportunidades a este jovem jogador.

E como quem não marca arrisca-se a sofrer, nos últimos minutos a bola andou a rondar a baliza dos Dragões. Sem grande perigo é certo, mas ainda recentemente o FC do Porto sentiu o sabor amargo de sofrer quando tudo parecia controlado. Desta feita isso não aconteceu, mas não deixou de ficar alguma angústia, bem visível nas bancadas.

Com esta vitória o FC do Porto estreia-se na fase de grupos da Liga Europa com uma vitória, tendo assumido 54% de posse de bola, e 10 remates à baliza sendo 6 enquadrados.