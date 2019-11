Liga Europa: Rangers arranca empate (1-1) no Dragão

Depois da derrota na jornada anterior, o FC do Porto precisava de vencer mas apesar de ter chegado à vantagem, permitiu o empate ainda no primeiro tempo, e não teve arte nem engenho para levar de vencida um Rangers acessível, mas muito aplicado.

Quase se pode começar a contar a história a partir do minuto 23, quando por Marega os Dragões, finalmente, fizeram o primeiro remate enquadrado, pouco depois seguido por um outro de Zé Luis a acertar no poste. Não marcaram estes, mas aos 36 m, Luis Diaz, encantou com a preparação e remate cruzado fazendo a bola anichar-se no canto superior direito da baliza.

Com este golo parecia que os Dragões estariam a construir uma vitória, mas foi sol de pouca dura, pois aos 44m, Alfredo Morelos, alcança uma bola que Marcano não conseguiu interceptar e rematou imparável para o fundo da baliza de Marchesin, fazendo o empate com que terminou a primeira parte.

Mas a surpresa maior viria com a segunda metade em que só perto do final o FC do Porto chegou à baliza adversária fazendo o primeiro remate digno desse nome apenas pelos 83m, por Soares entretanto entrado para o lugar de Zé Luis. Antes disso já Marchesin havia feito a defesa da noite perante Alfredo Morelos, e pior ainda por volta dos 60 minutos a posse de bola era de 70% para o Rangers, embora viesse a terminar com 50% para cada lado.

Não obstante o FC do Porto dispôs de duas excelentes oportunidades na mesma jogada, mas Alllan McGregor estava em alta e defendeu com tudo perante os remates de Soares e Uribe.

Pouco depois o jogo acabava, depois de 3 minutos de descontos, com o apito final a soar logo a seguir a uma jogada em que os Dragões beneficiariam de um pontapé de canto, o que motivou imensos protestos junto do “referee” Nikola Dabanovic.

Com este resultado os adversários desta noite ficam ambos com 4 pontos após 3 jornadas, com vantagem em golos para o Rangers, ficando ambos à frente do Feyenoord que perdeu em casa do Young Boys, que assim lidera a classificação com 6 pontos, e apenas saiu derrotado com o FC do Porto

Com esta conjugação de resultados tudo pode acontecer para todas as equipas, mas é um facto que o FC do Porto deixou escapar uma excelente oportunidade de ficar em posição privilegiada.