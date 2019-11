LIGA: FC do Porto bate (3-0) o FC Famalicão e assume o primeiro lugar repartido.

O FC do Porto apareceu transfigurado em relação ao jogo da Liga Europa a meio da semana, partiu à procura da vitória desce muito cedo, obteve-a e chegou à liderança ainda que repartida com o velho rival Benfica.

Logo na primeira jogada ameaçou a baliza de Defendi, com Corona centrar na direita e Soares a rematar de cabeça para defesa apertada. Volvidos 3 minutos era a vez de Uribe por à prova a atenção do guardião famalicense, e logo a seguir, novamente Soares, de cabeça, proporciona outra boa defesa ao guarda-redes forasteiro. Os dragões queriam chegar depressa à vantagem, mas não podiam facilitar pois o Famalicão saía sempre rápido para o ataque e a qualquer momento podia marcar. Tal não aconteceu e aos 15m foi a vez de Uribe obrigar Defendi a enorme defesa, em resposta a forte remate de fora da área. Não aconteceu nesse caso e em mais alguns remates, mas aos 45m numa boa troca de bola entre Otávio e Corona, e Luis Diaz, este ficou com a bola solta e rematou dentro da área, fazendo o primeiro da noite.

Logo a seguir terminava a primeira parte com o FC do Porto a justificar o resultado porquanto teve 58% de posse de bola e também acumulou mais remates, 10 com 7 à baliza, enquanto o Famalicão apenas fez 4/2, mas a dar uma excelente réplica.

Na segunda parte, a magra vantagem faria supor que as coisas não estavam decididas, esperando-se que as equipas viessem à procura do golo, contudo a bola andou sempre mais longe das balizas, com significativa redução da intensidade da primeira parte. Não obstante o FC do Porto esteve sempre mais perto do golo e havia de o obter aos 72m quando Soares ganhou um ressalto a Defendi e logrou fazer o segundo do FC do Porto e o seu primeiro esta época na Liga.

Mesmo com a desvantagem de dois golos, o Famalicão não baixou os braços e continuou a fazer o seu jogo, e até a aproximar-se mais da baliza dos Dragões que agora se limitavam a gerir o resultado. Sérgio Conceição ainda fez entrar Nakajima, Alex Telles e Fábio Silva, com este a vir para em apenas 2 minutos fazer o terceiro do Porto, e o assinalar o seu primeiro golo na Liga, tornando-se assim o mais jovem jogador do FC do Porto a marcar, recorde que era de Rúben Neves. Mais mérito ainda pelo facto de ter “roubado”, autenticamente a bola a Defendi, ter insistido na jogada e com isso acabado por ficar com a bola à mercê, não hesitando no momento de apontar ao fundo das redes.

No final os números falam por si: novamente 58% de posse de bola para os portistas e 19 remates com 9 à baliza, contra apenas 5/2 para o FC do Famalicão. Já na Liga o FC do Porto assume o primeiro lugar com os mesmos pontos que o Benfica, mas com melhor diferença de golos (15), ao mesmo tempo que lhe junta o melhor ataque com 19 golos.

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, esperava um FC do Porto muito forte, “numa primeira fase a construir, e por isso foi sempre muito difícil, pois dominou quando tinha que dominar, e é um justíssimo vencedor.”

Para Sérgio Conceição, faltou algum prazer no jogo do meio da semana, mas “hoje foi um jogo muito completo da nossa parte, limitamos o adversário e depois veio ao de cima a capacidade individual dos nossos jogadores.”