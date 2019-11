800 atletas de elite de várias modalidades desportivas "Extreme'' no palco maiato.

No passado fim-de-semana de 12 e 13 de Outubro, realizou-se no Complexo de Ténis da Maia, a 6ª edição do “Maia Powerexpo Sports Festival”, segundo a organização «o maior festival Multi-Power-Sports de Portugal». Apresentações e competição de Strongman, MMA, Crossfit, PowerLifting, Boxe, BodyBuilding Profissional, Miss Bikini Fitness, Mens Physique, entre outros, fizeram parte de um fim-de-semana cheio de energia.

O colossal BodyBuilder (Culturista) - Mamdouh Mohammed Hassan Elssbiay, mundialmente conhecido por "Big Ramy'' (145 kilos e 1,85 de altura) foi a estrela convidada e levou ao rubro o evento pois trata-se «do maior culturista do planeta», contando com uma fiel legião de seguidores.

A cidade da Maia, recebeu e apadrinhou, uma vez mais, aquele que é considerado o maior evento do género em Portugal, um super festival multi-power-sports, dedicado aos desportos de ação, apresentando um diferenciado, vibrante e mediático evento com enorme aparato e impacto visual.

Cerca de 800 atletas de elite de várias modalidades desportivas "Extreme'' estiveram presentes em várias competições desportivas de grande impacto visual e forte dinâmica.

Segundo a organização «o evento- Maia PowerExpo Sports Festival, nasceu para ousar e marcar a diferença apresentando um conceito inovador de grande impacto visual e entretenimento, transformando este evento numa referência para todos os atletas e aficionados dos vários desportos presentes», disse Nuno Araújo, o criador deste ousado festival mutidesportivo.

Criado e dirigido sobretudo aos atletas nacionais dando-lhes um palco digno onde possam brilhar e serem as grandes estrelas, este festival pretende «simultaneamente promover a inclusão social através do desporto, detetar novos talentos, premiar e homenagear os atletas consagrados e procurando sempre a excelência através do desporto nunca esquecendo o fair play», disse a terminar Nuno Araújo.