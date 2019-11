BE acusa «Falta de respeito do poder laranja pela democracia na Maia»

No seguimento da Assembleia Municipal da Maia que decorreu no passado dia 30 de Setembro, o Bloco de Esquerda enviou-nos um “vídeo-comunicado” onde acusam a «falta de respeito do poder laranja pela democracia na Maia».

Segundo o vídeo, o BE propôs-se apresentar um «Voto de Pesar pelo falecimento de Jorge Leite» e acrescentam «professor de Direito do Trabalho, Jorge Leite empenhou-se no combate à precariedade, pela justiça social e dignidade dos trabalhadores».

No vídeo, também disponível na internet, quando o deputado se preparava para ler o documento, foi, com educação, interrompido pelo presidente da Mesa que anunciou que «o voto de pesar vai ter um momento próprio», o que mereceu o acordo do orador e da mesa. Entrando de seguida no período da admissão ou não das propostas de Louvor e Moções o presidente declarou que «foram presentes um voto de pesar pelo Bloco de Esquerda», colocando a sua admissão à votação. O resultado da votação de admissão foi a rejeição pela maioria, com 22 votos contra e 18 a favor de todas as outras bancadas, queixando-se o BE no vídeo que «a maioria PSD/CDS não aceita sequer a leitura do documento», escrevem, acrescentando «mas o espírito democrático do poder laranja não se fica por aqui» logo a seguir foi votada a admissão de um documento da coligação “Um novo começo” «sobre uma auditoria analítica independente às contas da Tecmaia», tendo também esta sido rejeitada também com 22 votos contra e 18 a favor. Houve ainda lugar à votação de admissão de dois outros documentos, da “Um novo começo”, o primeiro «a exigir ao presidente da Câmara Municipal, que cumpra a legislação e proceda de imediato à resposta de todas as perguntas, bem como à entrega dos documentos solicitados pelos vereadores e deputados municipais» e o segundo «pela reversão da venda dos imóveis municipais do Fundo Maiaimo», leu o presidente da Assembleia, tendo também sido ambas rejeitadas pela maioria, o que levou o BE a comentar que «nenhuma destas propostas foi aceite para ser votada. Nem mesmo um Voto de Pesar. O que será que está a incomodar tanto a Direita?», questiona o BE no vídeo, apresentando seguidamente uma imagem da fachada da Tecmaia e acrescentando que «o 25 de Abril não se resume às fotografias e à fanfarra das cerimónias oficiais. Deve fazer parte do quotidiano das autarquias», escrevem a terminar.