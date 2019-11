LIGA: FC do Porto medíocre vence (1-0) CD das Aves

Dragões levam os 3 pontos, mas vencem num jogo sem emoção, bem a condizer com um fim de tarde de domingo chuvoso. Sobretudo na segunda metade acabou por ser penoso assistir a jogo tão amorfo, que nem a posse de bola de 70% esconde.

Ainda na passada semana, o FC do Porto se havia guindado ao primeiro lugar repartido, à custa da vitória categórica sobre o Famalicão, líder até então, mas esta semana já se viu obrigado a correr atrás do prejuízo, uma vez que a meio da semana consentiu, na Madeira um empate que o deixava, atrás do agora líder Benfica.

Com estes condimentos os Dragões estavam impedidos de perder mais pontos sob pena de verem o rival ficar ainda mais distante. Acreditavam os seus adeptos que isso não aconteceria até porque defrontavam o lanterna vermelha em posse, no entanto o que parecia fácil, ficaria demonstrado com o decorrer do tempo que poderia ser complicado, não pelo perigo que o CD Aves demonstrasse, nem tampouco pelo adianto no marcador conseguido bem cedo, aos 13m por Marcano que correspondeu a um centro de Otávio, disparando à meia-volta, de pé esquerdo, sem deixar a bola tocar no chão. Só que a vantagem magra é sempre uma incógnita até ao derradeiro apito do árbitro, e ao FC do Porto, faltou esta noite arte e engenho para chegar ao segundo e até quase diríamos para tentar, tão poucos foram os remates ao longo da partida, apenas 12, com apenas 4 enquadrados, arriscando-se, portanto a uma surpresa a qualquer momento do jogo.

Tal não aconteceu, e os 3 pontos ficaram no Dragão contudo a equipa continua a não produzir aquilo que dela se esperaria, especialmente neste tipo de jogos diante de adversários de menor calibre, parecendo haver dois tipos de atitude destes jogadores, jogando mais quando o adversário é mais forte e menos em caso inverso.

Registo ainda para o momento do nono minuto do jogo, em que os Super Dragões exibiram uma faixa com a frase: “Juntos na luta. Bibota 9”, em alusão ao momento delicado na saúde do ex-goleador do FC do Porto que obteve duas botas de ouro europeias, com o estádio a corresponder durante um minuto inteiro de palmas, fazendo lembrar aos mais cépticos que há no futebol muito mais que a disputa pela vitória ou pelo dinheiro envolvido.