CM Maia aprova orçamento de 98 milhões para 2020

Orçamento e Grandes Opções do Plano 2020, com mais 10 milhões face a 2019.

O orçamento da Câmara Municipal da Maia para 2020 é de 98.187 milhões de euros, dos quais mais de um terço será investido nas funções sociais da autarquia. O Orçamento e Grandes Opções do Plano foram, na passada quinta-feira, aprovados em reunião de Câmara.

António Silva Tiago afirma que este é um documento de continuidade do trabalho desenvolvido ao longo deste mandato «uma estratégia que olha para o futuro, que leva em conta as novas tecnologias, os novos meios tecnológicos e os desafios que contêm, bem como as questões ambientais de premente e urgente salvaguarda do meio ambiente».

Para o presidente da Câmara Municipal da Maia «a nossa atuação, que tem em conta este quadro de pensamento e de orientação, somente é possível de ser traduzido em ações práticas, ou seja, somente é plausível e verosímil, mediante as sólidas estruturas e bases financeiras que soubemos construir ao longo de todo este tempo em que o projeto político que lideramos tem vindo a ser sucessivamente escolhido pelos maiatos», transmitiu.

O Orçamento da CM Maia tem um aumento de 10 milhões de euros relativo ao de 2019, sendo que a área de investimento que mais sobe é a da Qualidade de Vida”, «a boa saúde financeira do município, e uma cuidada gestão financeira, permitiram-nos libertar verbas para investir na qualidade de vida da Maia», justifica Silva Tiago que acrescenta «em 2020 vamos investir fortemente na rede viária, nomeadamente na beneficiação de pisos e passeios», afirma o autarca, que dá relevo à construção do troço da Via Periférica entre a Rua do Souto e a rotunda da Sonae, no valor de 2,35 milhões de euros. Ainda no que respeita à mobilidade, Silva Tiago afirma que «vamos construir novos arruamentos na Urbanização do Sobreiro que visam trazer movimento pendular e combater a “guetização” da urbanização que está a ser recuperada». O presidente da Câmara Municipal da Maia sublinha também o esforço financeiro que a autarquia vai fazer com a intermunicipalização da STCP.

A proteção do ambiente e a mitigação dos efeitos das alterações climáticas são outro dos aspetos refletidos nos documentos, com a concretização faseada do Plano de Mobilidade Sustentável do Concelho, com empreendimentos de melhoria das condições de coexistência dos modos suaves de mobilidade e com o arranque da 3ª fase do Ecocaminho, entre Mandim e Castêlo da Maia.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano refletem ainda a aposta do município na Educação e na Ciência, «resultante de um trabalho continuado de proporcionar à comunidade escolar as melhores condições para que os jovens maiatos possam crescer num ambiente de excelência».

O presidente Silva Tiago sublinha que «o plano metódico que ao longo dos últimos anos cumprimos de redução da dívida de médio-longo prazo tem agora uma tradução: o diminuto serviço de dívida permite-nos dispor de mais meios para o investimento», disse.