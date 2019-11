LABS Maia comemorou 1 ano de atividade

Na manhã do passado dia 19 de outubro decorreu na Quinta da Gruta a comemoração do 1º ano de funcionamento do Laboratório Aberto de Biologia e Saúde da Maia – LABS MAIA.

O programa de festividades incluiu a dinamização de atividades científicas e lúdicas destinadas a crianças e jovens entre os 4 e os 15 anos.

O evento contou com a presença da vereadora do Peloura da Educação e Ciência, Emília Santos, de toda a equipa responsável pelo LABS MAIA, parceiros educativos, e ainda crianças maiatas acompanhadas com as suas famílias.

«Assumiu-se mais uma vez o compromisso de manter a missão fundamental do LABS, que é estabelecer a ponte entre o laboratório de investigação e a escola, originando um fluxo de conhecimento prático e promotor da saúde como principais beneficiários os alunos das escolas da Maia», avança a autarquia

Recorde-se que esta é uma parceria entre a Câmara Municipal da Maia, o IPATIMUP – Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, a Bial e o consórcio científico i3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde.

Inserido na divisa “Maia Crescer com a Ciência”, este é num Laboratório de Ciência Viva, que se encontra instalado no Complexo de Educação Ambiental da Quinta da Gruta, na freguesia do Castêlo da Maia.

O LABS Maia tem as suas portas abertas, não apenas às escolas situadas nas proximidades, mas a todas as escolas do concelho, contando em permanência com um mini-bus que assegura diariamente o transporte das crianças até ao laboratório.