Um dos maiores túneis de vento da Europa permite experiência segura de saltar a 4 mil metros de altu

Se sempre sonhou em voar, agora já pode fazê-lo na Maia.

A Dream Fly chega a Portugal diretamente para o concelho da Maia, onde promete proporcionar experiências únicas, até aos menos corajosos. Esta é uma empresa especializada em proporcionar às pessoas «a experiência de voar em segurança», explica Tiago Matos, Business Development Director da Dream Fly.

Um túnel vertical em vidro com três metros de largura e seis metros de altura, encontra-se instalado no Auchan da Maia, na freguesia do Castêlo. No seu interior, graças a quatro ventoinhas, o vento chega aos 300 quilómetros por hora e, num minuto, é possível ter uma sensação de voo, em qualquer posição, equivalente a uma descida de 4 quilómetros de altura. No entanto, até os menos destemidos podem arriscar nesta aventura porque, explica Tiago, «a sensação de vertigem não existe pela presença de uma rede inferior que não deixa que as pessoas tenham perceção da altura. A parte superior também não apresenta qualquer tipo de intimidade porque existe um difusor que obriga a que, no topo do túnel, o ar abra ligeiramente, fazendo com que este reduza a velocidade. Portanto, a partir de uma certa altura, o vento já não tem força suficiente para a suster, razão pela qual as pessoas não sobem mais do que a altura determinada». A segurança também é garantida porque, se a máquina parar, «as pessoas continuam em segurança, não existindo qualquer tipo de perigo porque a força da inércia das ventoinhas é tão grande que, se parássemos a máquina, ela reduziria o vento progressivamente», reforça.

Tiago Matos explicou ao MaiaHoje porque é que esta é uma experiência única «durante toda a nossa vida vivemos com coisas físicas, com matéria. A nossa relação com o mundo é toda muito palpável e, quando entramos dentro daquela câmara de voo é tudo diferente, parece que nos foge o chão. Vemos que não há nada de físico e estamos no ar. Toda a gente já sonhou em voar e eu, como apaixonado do voo que sou, acho que esta é uma experiência única e segura»

Inaugurado na passada quarta-feira, dia 13 de novembro, o túnel de vento da Dream Fly ficará na Maia, pelo menos, adianta Tiago Matos, até 2029, numa parceria com a Auchan.

Trata-se de «um dos maiores túneis de ventos ao ar livre da Europa». As inscrições já podem ser efetuadas através do site www.dreamfly.eu ou presencialmente, com preços que começam nos 44 euros.

«Operamos, sobretudo, no sistema de vendas online porque é sujeito a reservas e ocupação de tempo do túnel, por isso, trata-se de uma venda antecipada, onde as pessoas podem escolher os tempos e tarifas mais adequadas ao que pretendem», referiu.

A empresa investiu 1,5 milhões de euros e promete chegar a Lisboa e ao Alegro Sintra, já no próximo ano, com um simulador de sete metros de altura e três de largura, «o primeiro túnel de vento do mundo com recirculação externa».