«Motivação, rigor, perseverança e dedicação» são a chave do sucesso

ENTREVISTA: Katy Fernandes é advogada, mas o BTT é a sua válvula de escape

Katy Anes Fernandes tem 31 anos e é natural de França. Descendente de uma família de Celas, Vinhais, Bragança, tem dupla nacionalidade, francesa e portuguesa. Residente na Maia, é das raízes transmontanas que mais se orgulha.

Licenciou-se em Direito e tornou-se Mestre em Direito Privado, com especialidade em Direito do Trabalho, pela Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica Portuguesa. Atualmente, é doutoranda em Direito do Trabalho e Grupos de Empresa, na Faculdade de Ciências Jurídicas e do Trabalho, da Universidade de Vigo.

Realizou parte do seu estágio de advocacia num escritório de advogados, sediado no Porto, mas, muito cedo, percebeu que a sua vocação profissional era a docência, cuja atividade profissional iniciou em 2013, no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto – Instituto Politécnico do Porto. Suspendeu, temporariamente, a sua profissão de Professora de Direito, para concluir a sua tese de doutoramento. Neste momento é também intérprete de francês-português-francês nos tribunais portugueses.

Ao lado deste percurso académico e profissional, a prática do BTT é como «válvula de escape» para Katy, desporto que pratica com a camisola do Maia BTT Team, uma equipa com 13 anos de história.

A aventura iniciou apenas em 2017, com o seu companheiro e treinador, André Soeiro, antigo federado de ciclismo, cuja família já conta com o vasto percurso nesta modalidade desportiva, tendo conquistado vários títulos. Apesar de algumas paragens no BTT, impostas por razões de saúde, algumas provocadas por quedas de BTT, Katy não deixou de treinar, enquanto tal lhe fosse possível, e vencer o Campeonato de BTT XCO da Maia 2019, organizado pelo Grupo Desportivo dos Maiatos. Nesta competição alcançou o 1º lugar do escalão Master 30, feminino, em todas as etapas e, portanto, na classificação final, embora, na altura, ainda em fase de recuperação de uma cirurgia invasiva.

Sendo praticante de BTT, e não ciclismo de estrada, tem participado em várias maratonas e em percursos GPS’s, aos fins-de-semana, arrecadando alguns títulos.

No passado dia 3 de novembro, Katy conquistou mais um 1º lugar Masters e 1º lugar absoluto em Meia Maratona na Maratona Ibérica da Castanha BTT. A vitória foi dedicada ao falecido avô, que gostava de a ver vencer em tudo na vida. Congratulada com o prémio, Katy agradeceu ainda à Câmara Municipal de Bragança «pelo convite endereçado e pela excelente organização do percurso e da segurança, prestada por autoridades públicas».

Aos domingos, quando não existem provas ou passeios organizados por entidades ciclistas, aproveita-os para treinar com o seu companheiro ou para desfrutar de um momento “domingueiro” de BTT com a sua vasta equipa. Durante a semana, costuma treinar, pelo menos, duas vezes nos rolos.

Tal como profissional, estudante e ser humano, as palavras-chave, que põe em prática no BTT, são «a motivação, o rigor, a perseverança e a dedicação».

Katy deixa vários agradecimentos, ao companheiro/treinador, André Soeiro, «que me ergue sempre a cabeça, que me apoia em todos os aspetos e me transmite todos os seus valiosos ensinamentos, provindos da geração do seu avô, antigo ciclista profissional», e a todos e cada um dos membros da sua equipa Maia BTT Team, «os quais não possam estar presentes em todas as suas participações, nunca deixam de me dar uma palavra de apoio». Agradece ainda a todas as pessoas fora do âmbito desportivo, que a apoiam nesta modalidade desportiva, embora com algumas limitações, devidas à sua saúde ainda débil, mas sempre mais fortalecida, também graças ao BTT.

COMPETIÇÕES

- Campeonato de BTT XCO da Maia 2019: 1.º lugar do escalão Master 30 (Feminino) em todas as etapas e, portanto, na classificação final + passeio de veleiro + jersey de campeã 2019;

- 18.º Luso-galaico - Esposende - 22-04-2018;

- GPS Epic - Trilhos do Lidador - 17-11-2018;

- GPS Epic Samsys - 1.ª etapa - Rota do Ouro - Paredes - 23-02-2019;

- GPS Epic Samsys - 5.ª etapa - Origens - Baião - 17-06-2019;

- Maratona BTT da Póvoa de Varzim - 13-10-2019 (4.º lugar Masters F);

- Maratona Ibérica da Castanha BTT - Bragança - 03-11-2019 (Meia maratona: 1.º lugar Masters F e 1.º lugar absoluto F):

- NGPS - À Conquista do Cervo - Vila Nova de Cerveira - 17-02-2019;

- NGPS - Rota do Ave - Vila de Conde - 01-09-2018;

- Pedalar Vieira Associação - Rota do Fumeiro - 03-03-2019;

- Raid das Masseiras 2019 - Aguçadoura - Póvoa de Varzim - 03-02-2019 (1.º lugar, embora não houvesse classificações/prémios);

- Rota do Bacalhau - Ílhavo - 02-06-2019 (8.º lugar);

Créditos Fotografia: Eduardo Campos