LIGA: Em jogo morno, FC do Porto vence P Ferreira (2-0)

É um facto que o FC do Porto continua na perseguição ao líder pois venceu sem contestação, contudo nunca deslumbrou e esteve imenso tempo sujeito a consentir o empate que poderia ditar um outro jogo e quem sabe resultado.

O jogo começou empastelado a meio campo, de tal modo que apenas aos 13 minutos a bola chegou perto de uma baliza, no caso a do visitante, embora sem perigo, que haveria de acontecer apenas aos 17, logo seguido do golo de cabeça de Luom, em resposta a canto de Alex Telles. Em suma sem quase ter chegado à baliza até aí, o FC do Porto chegava à vantagem. Curiosamente aos 30 minutos já o Paços de Ferreira haveria de ter dois remates à baliza, embora sem obter qualquer golo. Equilibrou um pouco Marega com uma bola ao poste aos 35m, ficando-se por aí a primeira parte.

Na segunda metade, novamente um jogo muito morno, a contrastar com o frio que se fazia sentir nas bancadas, em que praticamente a única nota de realce vai para o excelente do recém entrado Zé Luís que respondeu á entrada da área, a cruzamento de Alex Telles com uma parada no peito, e um pontapé de bicicleta sem qualquer hipótese de defesa para Ricardo Ribeiro, fazendo o segundo da partida e assim assegurando a vitória dos Dragões.

Realce para o facto do FC do Porto continuar sem sofrer golos em casa para as provas caseiras esta época.