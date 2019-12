Liga Europa: FC do Porto vence (3-2) e conquista primeiro lugar do grupo

Entre os 14m e os 22m, foram oito minutos de loucos, primeiro com os Dragões a ganharem vantagem por dois golos, e logo a seguir a consentirem o empate a dois, que duraria apenas 11m quando chegou novamente à vantagem e resultado final.

Ao FC do Porto só interessava a vitória que lhe daria a passagem à fase seguinte sem contar com resultados de terceiros. Se bem o pensou, melhor o fez pois aos 15 minutos já vencia por 2-0 (Luis Diaz, e na própria baliza por Tyrell Malacia), o que faria prever um resultado e vantagem passível de manter ou até ampliar. Mas não foi isso que aconteceu pois com a mesma rapidez também sofreu dois golos do Feyenoord, por Botteghin e Sam Larsson, voltando à estaca zero, com um empate nada seguro para as suas aspirações.

De facto a equipa tanto era rápida a atacar e criar perigo na baliza adversária, como criava calafrios nas bancadas com as cedências que ia fazendo na retaguarda. Acabou por prevalecer a vantagem no ataque que lhe permitiu chegar aos terceiro golo aos 33m por Tiquinho Soares, que conseguiu manter até final, pese alguns momentos de apuros, mormente na etapa final quando o Feyenoord, também ele a precisar de vencer, foi encostando os Dragões no seu meio campo defensivo chegando a ter algumas oportunidades que não conseguiu concretizar fundamentalmente por influência de Marchesin com uma excelente exibição.

Com esta vitória e beneficiando do empate conseguido já no fim do tempo pelo Young Boys no outro jogo do grupo, os Dragões acabam por conseguir o primeiro lugar e assim serem cabeça de série no sorteio que se realiza amanhã, onde marcam presença mais três equipas portuguesas: Benfica, Sporting e Braga, reeditando o que aconteceu em 2010/2011, em que as três primeiras chegaram às meias-finais, com a final a realizar-se em Dublin entre o SC Braga e FC do Porto, que venceria com um golo de Radamel Falcão.