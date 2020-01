Joaquim Fernando Maia Leite, um dirigente desportivo exemplar

Faleceu ontem, aos 72 anos, o antigo dirigente desportivo do Futebol Clube da Maia, Joaquim Fernando Maia Leite.

Tendo-se destacado como dirigente das modalidades desportivas vocacionadas para as camadas jovens, infantis, iniciados, juvenis e juniores, quer no futebol como no andebol, Fernando Maia Leite foi mesmo Presidente Clube, cargo que exerceu com enorme capacidade de gerar consensos e congregar boas vontades.

A sua dedicação ao desporto amador foi inexcedível logrando alcançar vários feitos desportivos devidos, segundo afirmam alguns dos seus pares, à seu empenho e denodo, qualidades que transmitia ao jovens atletas, reforçando a sua resiliência e combatividade desportiva.

Ao Maia Hoje, alguns amigos, referenciaram-no como um homem sereno, sempre disponível para ajudar o próximo em qualquer circunstância, revelando uma generosidade que fez dele ao longo de toda a sua vida um verdadeiro pacificador dotado de uma calma contagiante.

Além do fenómeno desportivo a que esteve ligado durante várias décadas da sua vida, Maia Leite envolveu-se também noutras causas cívicas sempre em favor do bem—comum.