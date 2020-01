Moreira recebe Menção Honrosa no Concurso Freguesias+Eficientes

Junta de Freguesia de Moreira distinguida com prémio de 500 euros.

O Concurso Freguesias+Eficientes, lançado em 2018, teve como principal objetivo capacitar as Juntas e Uniões de Freguesia a serem mais eficientes do ponto de vista energético.

No âmbito destes projetos, a ADEPORTO - Agência de Energia do Porto promoveu ações de capacitação junto dos técnicos das freguesias e apoiou na execução das suas candidaturas.

Em resultado da aplicação das medidas do programa, nomeadamente através da maior sensibilização para o uso eficiente dos equipamentos eletrónicos, da colocação de lâmpadas LED no edifício da Junta e da reparação dos sistemas de aquecimento, foi possível alcançar uma menção honrosa, que se traduziu num prémio de 500€.

Moreira foi a única freguesia do concelho da Maia a figurar entre as premiadas.

Este é apenas o início de um processo, que terá continuidade, e que visa tornar o edifício-sede da Junta de Freguesia mais eficiente do ponto de vista energético e, assim, mais sustentável e ecológico.