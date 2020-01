Allianz Cup: FC do Porto faz a remontada (1-2) e qualifica-se para a final

Os Vimaranenses lograram atingir a vantagem a 25 m do fim, mas sofreram o empate no minuto seguinte, e a derrota logo a seguir. Ainda festejaram o empate no último minuto do prolongamento, mas o lance seria anulado por falta atacante sobre o guardião

Foi um jogo que começou em grande velocidade, com as duas equipas a darem tudo por ficarem por cima no jogo, a criarem algumas oportunidades, e a jogarem rápido. Mais hipóteses para os Dragões que também tiveram mais posse de bola com 61%, bem como cantos, 4 para 1.

Na segunda metade a equipa vitoriana surgiu bem mais agressiva, com enorme velocidade, e mesmo sem criar grande perigo, chega à vantagem com um golo na marcação de uma grande penalidade a assinalar um toque de Tiquinho sobre Bonatini, que Tapsoba converteu sem hipóteses para Diogo Costa.

Ainda os adeptos festejavam, e logo na jogada de reinício os Dragões voltaram à igualdade com um portentoso remate cruzado de Alex Telles, de fora da área, fazendo a bola anichar-se no canto esquerdo da baliza de Douglas, isto quando eram decorridos 66 minutos.

O jogo continuou, numa espécie de tu cá, tu lá, mas volvidos 10 minutos, Corona ganha na direita a Florent, e centra para a pequena área onde à boca da baliza estava Soares, desta feita com o pé direito, a acrescentar mais um golo à boa série que tem vindo a fazer.

Com apenas 15 minutos para jogar cabia aos vitorianos irem à procura do empate, e até o conseguiram no último minuto de prolongamento, mas após Jorge Sousa consultar as imagens do VAR, foi peremptório a anular o lance, porque com o toque de João Pedro, a bola terá sido tirada das mãos de Diogo Costa, motivo pelo qual ficou solta e disponível para o remate.

A decisão teve enorme contestação da equipa de Guimarães, especialmente o seu treinador visivelmente transtornado, mas logo a seguir Jorge Sousa deu o jogo como terminado, garantindo os Dragões a presença na final que se jogará no mesmo local no próximo sábado, frente ao SC de Braga.