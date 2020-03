Liga Europa: Bayer 04 Leverkusen, vence no Dragão (1-3) e segue em frente

Foi uma noite negra no Dragão, não só para o FC do Porto sem capacidade de reagir ao poderio alemão, mas sobretudo dando à evidência a desfavorável diferença de nível entre uma equipa que luta para o título entre portas e outra que anda por um modest

Parecia começar melhor o Porto, mas ainda mal tinha começado o jogo e já o Bayer 04 Leverkusen marcava aos 10m por Lucas Alario, pondo-se em vantagem no jogo, e alargando a margem mínima trazida da primeira mão. Sobretudo anulando a vantagem parcial de um golo fora que o FC do Porto havia conseguido na Alemanha. O fiscal de linha ainda levantou a bandeira, mas após consulta ao VAR, o árbitro Istvan Kovacs, confirmou a validade e despesas acrescidas para os Dragões caso pretendessem passar a eliminatória.

Como se não bastasse aos 27m de jogo, num sprint, Luiz Diaz sofreu uma lesão muscular e Sérgio Conceição viu-se obrigado a substituição pelo nipónico da equipa,. Nakajima.

Tudo isto sem que o FC do Porto conseguisse chegar à baliza adversária e/ou sequer rematar com perigo, tal a forma como ia sendo manietado pelo meio campo alemão, que tinha mais posse de bola, mas pouco mais perigo criou a Marchesin.

Foi assim uma primeira parte amorfa de parte a parte, com um golo marcado pelos visitantes praticamente na única oportunidade que tiveram, fazendo a partir daí a gestão do jogo a seu belo prazer, sem que o FC do Porto conseguisse alterar esse estado de marasmo, especialmente após ter sofrido o golo.

Para a segunda metade e com o resultado desfavorável apenas um FC do Porto, a lembrar velhos tempos poderia aspirar a dar a volta ao resultado e à eliminatória. Até demonstrou entrar com essa vontade, mas ainda mais cedo que na primeira metade, aos 50m, sofreria o segundo, o terceiro aos 57m, e assim era arrumada quase definitivamente a continuação na prova para os portistas.

É certo que a perder por três golos, viu-se um FC do Porto um pouco melhor, pelo menos a lutar com o coração para pelo menos amenizar os números. Acabou por conseguir aos 66m por Marega a corresponder de cabeça a um centro para a área, contudo pouco mais se viu, e em boa verdade seria possível, tal a diferença de andamento que se verificava no campo, explicando-se assim o porquê do nosso futebol caseiro não ter argumentos para tão evidentes factos, quando joga lá fora.

Com este resultado, o FC do Porto junta-se ao SC Braga que já estava fora, e ainda o Sporting que teve tudo para conseguir seguir em frente, mas um penalty a 3 minutos do fim do prolongamento ditou o mesmo caminho para os Leões. Neste momento em que escrevemos o Benfica vence na Luz por 3-2, mas para já está também em desvantagem na eliminatória uma vez que o Skaktar já marcou mais um golo fora. Se o Benfica não conseguir marcar mais um golo, sem sofrer mais nenhum, corre o risco de seguir o mesmo caminho das restantes equipas portugueses nesta eliminatória.