Jornal Maia Hoje - Informação aos Maiatos

Compromisso para com a comunidade maiata.

Informação





O Diretor de Informação do Jornal Maia Hoje e do Jornal da Maia (online) e os jornalistas destes Órgãos de Comunicação Social, vem por este meio informar o seguinte:

1. O Jornal MaiaHoje e o Jornal da Maia, reafirmam o seu empenho no cumprimento de todas a legislação e deontologia dos jornalistas, neste caso em especial, o sério cumprimento do Artigo 14.º, número 1, alínea a), que diz o seguinte: «Constitui dever fundamental dos jornalistas exercer a respectiva actividade com respeito pela ética profissional, competindo-lhes, designadamente informar com rigor e isenção, rejeitando o sensacionalismo e demarcando claramente os factos da opinião»;

2. O Jornal MaiaHoje e o Jornal da Maia, mantêm o seu empenho em apenas publicar notícias e factos de fontes fidedignas como o tem feito com sucesso há mais de 20 anos, não alinhando no imediatismo nem sensacionalismo de alguns.

3. O Jornal MaiaHoje e o Jornal da Maia irão acompanhar passo a passo todos os desenvolvimentos locais da Pandemia Covid-19.

Este é o nosso compromisso com os maiatos e em especial com os nossos leitores.

Maia, 11 de Março, 2020 21:00h

O director de Informação,

Artur Bacelar