Confirmado caso de adolescente com Covid-19 na Maia

Covid-19 (13/03/2020 – 16:10h)

O Maia Hoje confirmou junto de fontes da Escola Secundária da Maia que este estabelecimento de ensino encerrou as portas por volta da hora do almoço, dado que um caso suspeito de uma aluna do 11ºL, que já alguns dias não frequentava o estabelecimento, foi agora dado como positivo, antecipando assim o encerramento previsto a partir da próxima segunda-feira.

Soubemos ainda, mas não conseguimos confirmar oficialmente, que alegadamente a referida aluna terá uma irmã que frequenta a EB 2/3 de Gueifães, que, dada a suspeita, ainda não confirmada, terá obrigadão ao encerramento da escola.

Continue a acompanhar as informações de relevo sobre o COVID-19. Atualizaremos informação sempre que necessário.

Ana Sofia

Título Profissional de Jornalista nº 7014 A