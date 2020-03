Saiba quais as sete escolas da Maia que estão abertas

Confira aqui quais as escolas do concelho da Maia que estão abertas para acolhimento de filhos do pessoal hospitalar e de emergência.

Escolas do país fecharam hoje, à exceção dos 800 estabelecimentos de ensino referenciados para o acolhimento de filhos do pessoal hospitalar e de emergência e para garantir serviço de refeições aos alunos do escalão A da Ação Social Escolar. Na Maia são sete. Conheça aqui a lista da Direção-geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) com as escolas de referência, no concelho da Maia. - EB2/3 de Gueifães - Escola Básica e Secundária de Águas Santas - Escola Básica e Secundária de Pedrouços - Escola Secundária do Castêlo



- Escola Básica e Secundária do Levante (Nogueira) - Escola Básica e Secundária Vieira de Carvalho (Moreira) - EB 2/3 Gonçalo Mendes da Maia (Vermoim)