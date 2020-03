Maia: Pandemia «em linha com registo nacional»

Câmara Municipal da Maia, garante em comunicado que os números da Maia estão em linha com os registados em Portugal.

A CM Maia, emitiu há minutos, informação sobre a situação na Maia.

A Câmara Municipal afirma estar «atenta a toda a comunidade, tendo particular atenção à situação em S. Pedro Fins», pelo que «a Polícia Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil têm estado no terreno, a reforçar a necessidade de as pessoas desta freguesia evitarem o contacto social e ficarem em casa», aconselham.

Em concreto, segundo a comandante da Polícia Municipal «está-se a fazer o acompanhamento e sensibilização dos utentes do centro de dia de S. Pedro Fins e do grupo Junt’Amigo, duas instituições frequentadas essencialmente por seniores da Freguesia».

A terminar, o município apela a que «tendo em conta os dados conhecidos, a melhor atitude que todos devemos tomar é ficar em casa e seguir rigorosamente as indicações da Direção Geral de Saúde», transmitiram.