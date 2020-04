Hotel na Maia acolhe doentes Covid positivo com alta hospitalar

Centro de Acolhimento Covid Positivo instalado no Hotel Premium, no coração da cidade da Maia, permitirá «aliviar o sistema hospitalar».





A Câmara Municipal da Maia tem já operacional um Centro de Acolhimento Covid Positivo, com o objetivo de «aliviar o sistema hospitalar». Instalado num hotel de quatro estrelas, em pleno centro da cidade, o centro tem já sete doentes alojados.





O Centro de Acolhimento Covid Positivo da Maia tem capacidade para 85 camas e destina-se a utentes que receberam alta hospitalar, sem retaguarda familiar ou institucional, cujas condições da estrutura habitacional não garantem as medidas de isolamento clínico, ou em situações em que os requisitos de suporte familiar não se adequem com a prescrição terapêutica e a contínua prestação de cuidados.





António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, esclareceu à comunicação social que este centro surgiu para «resolver problemas de alta hospitalar, para desanuviar e libertar o osso hospitakl de referência, o de São João, e, porventura, alguns que gravitem à nossa volta».





A admissão depende obrigatoriamente da sinalização por parte das equipas clínicas e sociais dos centros hospitalares e estruturas residenciais para idosos, dando-se prioridade aos utentes residentes na Maia.





Esta será uma solução para os utentes contaminados em lares, «em primeira instância para os do concelho da Maia» e para os do Grande Porto, adiantou o autarca.





Esta estrutura foi criada pela Câmara Municipal da Maia, em articulação com o Centro Regional de Segurança Social do Norte e a ARS-N, homologada pela Autoridade de Saúde Pública e tem a supervisão clínica do ACES MAIA/Valongo.





A Direção Clínica está a cargo de Manuel Barbosa, Coordenador da Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos (ECSCP), assessorado por Isabel Ferreira, responsável de enfermagem da ECSCP. A Direção Técnica encontra-se a cargo de Marta Ferreira, Chefe do Gabinete de Saúde da Câmara Municipal da Maia, sendo assessorada por Sandra Almeida, Diretora Técnica do Lar de Nazaré. A Direção Clínica e Técnica, contando com o total apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil, coordenam uma vasta equipa multidisciplinar, que integra médicos e enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, agentes/ auxiliares de Geriatria, auxiliares de serviços gerais e de limpeza.





Após uma série de programas e medidas de carácter temporário e de emergência, priorizando um vasto leque de respostas à população, o Município da Maia tem agora a funcionar dois centros de acolhimento, um para Covid negativo e este para Covid positivo, tendo ainda em funcionamento desde 25 de março o Centro de Rastreio Móvel Covid-19 Maia, na circular do estádio municipal.