AEP promove workshop online sobre "Crescimento de Startups e Globalização"

Iniciativa é gratuita e realiza-se na próxima segunda-feira, dia 11 de Maio, das 10h00 às 11h00, através da plataforma Webex.

Empenhada em apoiar startups com potencial para o mercado internacional e a tornarem-se empresas globais, a AEP – Associação Empresarial de Portugal, no âmbito da sua participação na Enterprise Europe Network, em colaboração com a Área Internacional e numa parceria com a Building Global Innovators (BGI), está a organizar um workshop online dedicado ao tema "Crescimento de Startups e Globalização".

Destaca-se a participação de Paulo Vaz, Diretor para as Áreas de Negócio da AEP, e de Sofia Fernandes, responsável de Marketing e Projetos da BGI, que abordará a importância de pensar global, a necessidade de recursos na globalização e como chegar ao contacto com investidores.

Poderá inscrever-se através de https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xlNq1KGsik-UoyPyPQ0lKn3L4qa3dkxOoff0me162BxUM0RCMVBXTFZJMzJYSlBDNDAwSEJPUjFVUS4u

PROGRAMA

10h00 | Abertura da Sessão – Paulo Vaz, AEP

10h10 | Sofia Fernandes, BGI

- Importância de Pensar Global

- Quando iniciar a globalização

- Necessidade de recursos na globalização

- Casos de sucesso

- Casos de insucesso

- Maiores conclusões

- Próximos passos: Investidores

- Como chegar ao contacto com investidores

- Conteúdo a apresentar

10h45 | Q&A

11h00 | Encerramento da sessão