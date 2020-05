Obrigado, Maia Hoje!

Opinião de Miguel Correia

Há precisamente cinco anos, neste dia, chegava às diversas bancas e quiosques, a edição 369 do “Jornal Maia Hoje”. Até aqui nada de novo, pode o leitor afirmar (e muito bem!). A novidade, numa edição que teve na capa Pedro Abrunhosa, Bia e roubos de malas e bagagens no Aeroporto, surgiu na página 12: a minha estreia numa coluna de opinião. Confesso que tal cenário nunca esteve nos meus horizontes e, se me perguntassem se um dia teria a minha fotografia numa página, diria seguramente que sim, mas na necrologia! Desde então, os artigos de opinião (uma visão pessoal com grande dose de parvoíce) fazem parte da cronologia do próprio jornal. E, mesmo não sendo maiato, é com enorme orgulho que “visto a camisola” e tento contribuir para a crescente reputação do jornal. Segundo pude apurar, junto do director, não há registo de reclamações. O que é sempre um bom indicador. Ou então, ninguém me liga nenhum…

Quero destacar o papel do director. Não numa perspectiva de engraxar o chefe. Até porque nem ele tem pachorra para tal atitude, nem eu recebo mais por isso! Destaco a sua visão e coragem por apostar num indivíduo desconhecido (estatuto que ainda se mantém!) que tinha acabado de lançar um livro, recorrendo a uma editora que, tal como muitas outras, apenas pretende apanhar o capital de alguém inocente e ingénuo, que espera ver o seu nome num emaranhado de folhas, a que chamam livro. Contudo, algo na minha escrita o cativou (tendo em conta a minha caligrafia, ainda bem que enviei um e-mail em vez de uma carta!) e, feitas as contas, já foram publicadas mais de cem crónicas! Ainda hoje quando me sento em frente ao computador (já tentei atrás, mas não consigo ver as letras) sinto o mesmo nervoso miudinho que me acompanhou no primeiro artigo. Foram mais de cinco minutos a ganhar coragem para carregar no “enviar mail” e quase excedia o prazo limite para o envio da peça! Termino este texto (mais atípico) com um enorme obrigado à malta do jornal e, claro, aos maiatos, por todo o apoio e carinho que tem vindo a dispensar!