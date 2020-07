LIGA: FC do Porto de novo CAMPEÃO: 2-0 ao Sporting

Resultado do clássico entre FC do Porto e Sporting, terminou com a vitória portista e a conquista do título dos Dragões, naquela que foi o segundo de Sérgio Conceição como treinador da sua equipa de coração.

Na primeira jogada do encontro o Sporting introduziu a bola na baliza dos Dragões, mas o lance seria anulado por fora de jogo. Era um sinal que os Leões não vinham para facilitar, se lhes fosse possível até pretendiam surpreender e, quiçá, adiar a festa que os adeptos da equipa da casa desejavam, e pelo que têm vindo a trabalhar no apoio à sua equipa, especialmente nas caravanas de duas rodas que têm seguido o autocarro portista.

Contudo talvez o susto tenha servido de aviso e apesar de não terem criado oportunidades flagrantes até ao intervalo, é um facto que também não deixaram que a sua baliza fosse cercada, a ponto de sofrer um golo. Daí que se tenha assistido a uma primeira metade morna, praticamente jogada no meio campo, com absoluta divisão de posse de bola para ambas as equipas, e apesar de algum pendor mais evidente dos Dragões, o mesmo não era suficiente para marcar a diferença no marcador.

Na metade complementar este pendor portista acentuou-se, a pressão na área adversária cresceu, mas só aos 63 através de um potente remate de Fábio Vieira, com a bola a embater na trave, depois de um excelente domínio de bola com o peito, é que teve alguma expressão. A bola não entrou, mas na jogada seguinte, na marcação de um canto, Danilo surgiu solto na área e desviou de cabeça ao segundo poste, fazendo o primeiro dos Dragões e dessa forma pondo um primeiro pé no título esta noite. A confirmação surgiu mais perto do fim quando Marega se desmarcou entre os centrais, correu, e rematou para o fundo das redes, selando assim, a vitória no jogo, e a confirmação do título, portista, o seguindo da era Sérgio Conceição em três épocas, todas elas intervencionadas pela UEFA devido ao fairplay financeiro, e dessa forma mais difíceis, mas também valiosas.

Restam duas jornadas mas já existe campeão: FC do Porto!