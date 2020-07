72% dos Socialistas maiatos escolheram Pizarro

Secção de Pedras Rubras “contribuiu” com cerca de 1/3 da votação na Maia

No passado sábado, dia 18 de julho, a Federação Distrital do Partido Socialista foi a votos. Ao acto eleitoral compareceram 7646 militantes, dos quais 178 da concelhia maiata.

O médico Manuel Pizarro, venceu confortavelmente com 5327 votos, tendo na Maia, obtido 128 votos, que correspondem a 72% do universo de votantes.

Destaque para a significativa votação da secção de Pedras Rubras, liderada pelo recém-licenciado Jorge Catarino (filho), que "contribuiu" com 40 votos, cerca de 30% para a eleição de Pizarro, mais renhida foi a votação na secção de Águas Santas, que registou o maior número de votantes (48), e "deu" um empate a 24 votos.

A secção de Barca contribuiu também com 23 votos para a eleição de Pizarro, registando apenas três na lista de José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara de Valongo.

Manuel Pizarro disse que foi uma «opção pela continuidade de uma ação política que coloca os interesses gerais, das pessoas, do distrito, do país e do PS acima de quaisquer ambições pessoais», acrescentando que «ser presidente desta distrital é uma honra e uma responsabilidade, reforçada por ter sido esta, de muito longe, a maior votação que já tive. Vou continuar, com cada um/a de vós, da mesma maneira de sempre: próximo, direto, franco e esforçado. Vamos continuar unidos, porque o distrito e o país precisam de nós. Vamos continuar unidos, porque muitas pessoas estão em dificuldades e temos que assegurar que ninguém fica para trás. Vamos continuar unidos porque temos um projeto político sólido, construído de forma transparente e participada. Vamos continuar unidos porque ambicionamos merecer e alcançar mais vitórias para o PS!», disse o presidente reeleito.

Fotos: Direitos Reservados