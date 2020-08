Faleceu Gonçalo Eleutério Silva, Procurador da República

Faleceu hoje, 21 de Julho, na Maia, vitima de doença prolongada, Gonçalo Nuno de Matos Eleutério Silva, conhecido procurador-geral-adjunto, que teve mais notoriedade pública no “Apito Dourado”.

Nascido em 9 de Junho de 1956, em Porto de Mós, distrito de Leiria, era casado com a magistrada do Ministério Público, Maria José Guimarães Eleutério Silva, actualmente coordenadora do Tribunal da Comarca de Porto Este.

Muito experiente na área criminal, licenciou-se em Coimbra, tendo efectuado o seu estágio na Marinha Grande, nos conturbados anos de 1975. Na década de 80 optou pela magistratura no Ministério Público, tendo-se destacado no Tribunal de São João Novo. Trabalhou ainda, entre outros, no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto.

Exerceu como Procurador da República no Círculo Judicial da Maia, estando actualmente a meio da sua comissão de serviço de três anos como Inspetor do Ministério Público, desde 1 de Abril de 2019.

Desde 19 de Dezembro de 2003 era também vogal da Associação Jurídica da Maia.

O velório realiza-se amanhã, 22 de Julho, a partir das 9 horas, no Tanatório de Matosinhos, estando prevista a cremação para as 16 horas.