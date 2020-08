Opinião do médico António Filipe Serrano,

Num ano em que avós e netos têm estado afastados por causa do confinamento, o Dia dos Avós (26 de Julho) assume um significado especial.

Os avós ocupam um lugar privilegiado na vida das crianças, podendo fazê-las viver experiências únicas que serão lembradas mais tarde.

Neste dia é importante relembrar também a importância da promoção de um envelhecimento ativo e saudável, para não se considerar o envelhecimento um problema, mas uma parte natural do ciclo de vida, sendo desejável que constitua uma oportunidade para se viver com autonomia, capacidade funcional e independência, assegurando assim a qualidade de vida das pessoas à medida que envelhecem. Para isso, é necessário desmitificar os mitos do exercício físico por parte dos idosos e promover a adesão a programas de exercício, tentando eliminar possíveis barreiras e garantindo a segurança.

Como sabemos os benefícios do exercício são enormes, por isso é altura de pôr de lado crenças como “com esta idade já não me serve de nada”. Lembre se sempre do velho ditado “parar é morrer”, nunca é tarde para começar, e sem esquecer que qualquer atividade é melhor do que nenhuma, sendo valorizável toda a iniciativa adotada que vise contrariar o sedentarismo.

A atividade física recomendada para indivíduos com mais de 65 anos de idade é de pelo menos 150 minutos por semana de intensidade moderada, o que permite que o indivíduo mantenha uma conversa, mas que não consiga cantar, o que se verifica, por exemplo, na prática de marcha rápida ou de hidroginástica ou, por outro lado, a realização de 75 minutos semanais de atividade física de intensidade vigorosa, ou seja, o que implica que o indivíduo não consiga conversar sem perder o fôlego, sendo a corrida e a natação exemplificativos deste nível de intensidade ou, alternativamente, uma combinação equivalente de intensidade moderada e vigorosa. Adicionalmente, devem ser incluídas duas ou mais sessões semanais de atividades de fortalecimento muscular, com recurso a bandas elásticas ou ao peso do corpo, e realização de atividades que estimulem o equilíbrio três vezes por semana, como forma de prevenção de quedas.

Em relação as atividades físicas recomendadas especialmente para as pessoas idosas, caminhar é sempre um excelente exercício, o que podem fazer por períodos de 10 minutos, tentando perfazer 30 minutos por dia.

Não esquecer:

· Caminhar em qualquer idade melhora o seu bem-estar físico, nutricional, emocional e social;

· Caminhar pelo menos 30 minutos por dia com sapatos confortáveis e roupa adequada;

· Beber água, mesmo que não sinta sede, para evitar desidratar-se;

· Pode usar podómetro1 para contar os seus passos diariamente;

· Comece por definir um objetivo a atingir (Ex: atingir os 2000 passos diários).

Aumente os passos diários de forma gradual:

- Seja ativo;

- Comece por fazer pequenas caminhadas com duração de 10 minutos;

- Use as escadas em vez de o elevador;

- Aumento de transições da posição sentada para a posição de pé;

- Execute tarefas domésticas, limpe a casa, despeje o lixo, lave o carro, passeie o cão;

- Estacione o carro mais longe dos locais que costuma frequentar;

1. Podómetro: Pequeno aparelho digital que se coloca à cintura e que permite medir, através do número de passos, a distância percorrida pelo seu portador.