Rubrica Maiahoje "Há 20 anos" - edição 13 de 12 agosto de 2000.

A 12 de Agosto de 2000, titulava o Maiahoje o “Verão Desportivo na Maia”. Estudava-se a possibilidade de, no final do Verão, passar a editar semanalmente, o que não se veio a concretizar.

Na secção “Postal da Maia”, olhava-se à lupa a freguesia de Vermoim e questionava-se onde estavam os passeios de algumas das artérias principais da freguesia. Em terra, atualmente já foram devidamente pavimentados.

Um caso ambiental, entretanto resolvido pelas autoridades, foi, juntamente com outras notícias de ambiente, notícia das páginas iniciais.

Uma nova lei sobre os animais domésticos foi também tema de notícia. Pretendia o governo regular as chamadas raças perigosas, no entanto os animais continuariam, como sabemos hoje, a ser considerados “mobília”.

O casamento da atual vereadora Ana Miguel Vieira de Carvalho, foi o nosso destaque da secção de sociedade.

O Festival de Folclore Infantil de Moreira da Maia, encheu o largo da Feira de Pedras Rubras, enquanto se noticiava o 8º Festival Internacional de Folgosa.

Em Milheirós, a Junta de Freguesia organizava um passeio que contou com a participação de mais de 300 idosos. Em Pedrouços, a Associação Desportiva e Cultural de Teibas, realizava o 8º Fim-de-semana Cultural.

O destaque da secção “freguesias” foi para uma discussão pública sobre a passagem do Metro que decorreu no salão nobre dos Bombeiros Voluntários de Moreira e contou com a presença de Vieira de Carvalho.

Em Barca, actual Castêlo da Maia, debatia-se me Assembleia de freguesia o Cemitério e as eventuais taxas a aplicar.

Em Águas Santas organizava-se uma Colónia Balnear que beneficiou 180 crianças do ensino básico e em Vermoim, o 3º Verão Cultural de Vermoim, dava música à população.

A Câmara Municipal da Maia transplantou o sobreiro centenário que estava localizado na Avenida Visconde de Barreiros, mas que por força de no local vir a ser construído mais um projecto urbanístico, “obrigou” que a àrvore fosse para um outro local, para junto ao Parque de Estacionamento Municipal, uma transferência que se passou na tarde do passado dia 8 de Agosto.

O MaiaHoje iniciava uma profícua colaboração, hoje com 20 anos, com a Deco, delegação do Norte.

No Desporto, a Maia/MSS, garantia um segundo lugar na 62ª Volta a Portugal enquanto que em Milheirós se realizava o Rally Paper. Jovens tenistas maiatos praticam ténis em Espanha, num intercâmbio desportivo com a província espanhola de Castilla Y Leon. No Futebol, o FC Nogueirense preparava a sua época desportiva e disputava-se o 4º Torneio Cidade da Maia.

O FC Maia apresentava o plantel para a época 2000/2001 com o incontornável treinador Mário Reis aos comandos.

Em Vilar de Luz, um jovem de apenas 16 anos era o mais novo elemento do Paraclube da Maia a concretizar o seu sonho, completar o Curso de Paraquedismo com o respectivo primeiro salto de queda-livre a 3.000 metros de altitude.