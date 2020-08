A vida autárquica, reflexão solta e tempos de verão

Opinião de António Neto.

Em tempos numa Assembleia de Freguesia um eleito propôs o aproveitamento de um terreno camarário, como espaço verde, dada a proximidade de uma bomba de gasolina, o fluxo automóvel e índice de poluição elevado numa clara defesa de um ambiente saudável e sustentável.

A proposta foi reprovada com argumentos, de alguns eleitos, pouco substantivos.

A maioria de direita foi mais cuidadosa e considerou que era necessário estudar e aprofundar a sua oportunidade política sem por em causa a sua credibilidade.

Fico, ainda, perplexo que Juntas de freguesia populosas, não tenham um Técnico de Serviço Social ou um Psicólogo (Gabinete de Acção Social) nos seus quadros que apoie, acompanhe e encaminhe as populações.Bastava seguirem o exemplo do trabalho da acção social, desenvolvido, em freguesias do Grande Porto, como Campanha e Paranhos.

É, ainda, preocupante, o desconhecimento elementar das normas autárquicas e de funcionamento dos seus órgãos, o parcial conhecimento da freguesia e a pobreza de ideias.

Os Partidos têm o dever perante os seus eleitores de proceder ao controlo mais apertado das escolhas.

Quem assiste a determinadas Assembleias de Freguesia fica desencantado e preocupado pela fragilidade do debate, a falta de conteúdo político e de humildade de alguns eleitos.

Há bons e salutares exemplos de intervenções preparadas, qualificadas, conhecedoras da realidade local, cheias de ideias que enriquecem o poder local democrático.

Há importantes propostas para a comunidade local oriundas de todas as forças políticas e as mesmas deve ser consideradas, debatidas e até aprovadas, não em função de quem as apresenta, mas se pela sua natureza e conteúdo servem os interesses da freguesia.

As propostas locais devem ser aferidas pela sua relevância para a comunidade local. Mas há quem ainda não tenha compreendido e aprendido com os fundamentos e alicerces do poder local democrático.

* Técnico Superior Acção Jurídica/Formador

(Não escreve ao abrigo do novo acordo ortográfico)