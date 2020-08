"Viagens e Turismo" - Paris

Opinião de Amaro Correia.

O sonho comanda a vida. Paris é o sonho que comanda qualquer vida. Tudo o que pensa, ouviu, ou sentiu sobre esta belíssima cidade, não é exagerado. Esta é a cidade que mexe com qualquer turista, emocionalmente. Esta é a cidade que marca o antes e o depois de a visitar. Esta é a capital e tem predicados que a diferenciam de todas as outras cidades do mundo, a começar pelo seu belíssimo e deslumbrante conjunto arquitetónico, acrescido, digo eu, com o charme das suas ruas, das avenidas e os imponentes monumentos, complementada com seculos de história e estilos de vida apaixonantes, que recordam a todos, o momento e a beleza que o ser humano foi capaz de construir e de preservar ao longo dos séculos. Sena é o seu rio (13 km), com 37 pontes, com paragem obrigatória. A Cidade Luz como é conhecida foi construída em camadas espessas, de conhecimento e história. Para mim, nunca existiu uma só cidade, existem várias que a trespassam das artes, da costura, da boémia, da gastronomia, da fotografia, dos parques, das visitas…. pode demorar uma vida inteira, para a decifrar. Em 2018 ficou em 3º lugar, ao receber cerca de 18 milhões de turistas, depois de Bangkok e de Londres. Não é difícil perceber a cidade porque é perfeita para o turista: ruas, praças, edifícios, jardins e monumentos pensados para que ninguém se esqueça da cidade, “Inoubliable”: Torre Eiffel (construída para a Exp. Mundial de 1889 - monumentos mais visitados do mundo); o Louvre (museu mais importante de França e o mais visitado no mundo); o Arco do Triunfo (com a Torre Eiffel é o mais importante, começou a ser construído em 1806 por ordem de Napoleão); a Catedral de Notre Dame (construída entre 1163 e 1245 a mais gótica e mais antiga do mundo), o Bairro Latino, Quartier Latin, o Palácio Nacional Les Invalides (seculo XVII para a residência dos soldados aposentados. Onde esta a tumba de Napoleão); o Panteão (1º monumento com importância, onde repousam Voltaire e Montesquieu); o Clássico Moulin Rouge ou ainda, passear em bairros charmosos, como Montmartre (Bairro dos Pintores, abrange desde os mais antigos cabarés ate aos arredores da Basílica de Sacre-Couer) ou Montparnasse e ainda o Champs Elysées (2 km de extensão – avenida mais famosa do mundo) e o lindíssimo Palácio de Versailles (Património da Humanidade há mais de 30 anos), são algumas das experiencias imperdíveis. Depois disto, fica uma sugestão prévia à viagem: prepare e leia a história de Paris com alguns dados práticos à mistura, que podem ser uteis. Se preparar a viagem com o seu Agente de Viagens, não esqueça o Cartão Europeu de Saúde (quase todos esquecem) e os seguros inerentes. Vai conhecer uma das cidades mais belas, românticas e charmosas do mundo. Verdadeiramente “Inoubliable” e com vontade de voltar. Paris é desde o seculo XII um dos principais centros da finança, diplomacia, comercio, moda, ciência e artes do Mundo. Em 2020 estimaram 12.278,210 hab. (18% população de França)

*Doutorado Ciências da Informação

Autor do Livro: Governação e Smart Cities,

editado em 2019.

Facebook: Amaro F. Correia