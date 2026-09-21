Liga Portugal: FC Porto vence clássico agitado e reforça liderança no Dragão (3-1)

O FC Porto venceu o Benfica por 3-1, na sétima jornada da Liga Portugal Betclic, num clássico intenso em que Gabri Veiga abriu o marcador, Clément Lenglet foi expulso ainda antes do intervalo e os dragões responderam de imediato ao empate de Alexander Bah, já na segunda parte. Victor Froholdt e In-Beom Hwang consumaram o triunfo da equipa de Francesco Farioli sobre a formação de Marco Silva, perante 49.560 espectadores, deixando os portistas isolados no topo da classificação.

O Benfica entrou com intenção de ferir em transição e criou o primeiro sobressalto logo aos 4 minutos, mas Rafa Silva demorou a definir dentro da área e a defesa portista resolveu. Um minuto depois, Gabri Veiga recebeu o primeiro amarelo do encontro devido a uma entrada dura sobre Bah. O FC Porto procurava explorar o espaço nas costas dos laterais encarnados e, aos 9′, Martim Fernandes apareceu na área pelo corredor direito, sem conseguir rematar; caiu no contacto, mas Miguel Nogueira mandou seguir.

As águias encontraram espaço para acelerar pela primeira vez aos 11′. Pavlidis conduziu o ataque pela esquerda, Sudakov rematou e Bednarek desviou para canto. Aos 13′, Rafa cruzou da direita e Prestianni surgiu solto ao segundo poste, cabeceando por cima. A réplica portista nasceu aos 14′, quando Pablo Rosario lançou Froholdt em profundidade, embora o passe não tenha permitido ao dinamarquês enquadrar-se com a baliza. Logo depois, Samuel Soares procurou Rafa com uma reposição longa, mas Diogo Costa antecipou-se.

O primeiro lance verdadeiramente decisivo junto de uma baliza ocorreu aos 18′. Uma saída atribulada dos dragões levou Diogo Costa para fora da sua zona habitual e deixou a baliza exposta. Bah rematou de pé esquerdo, com a bola a dirigir-se ao ângulo, mas Rosario recuou e cortou de cabeça para canto. Foi uma intervenção com valor de golo, num período em que o Benfica conseguia transformar recuperações em ataques rápidos.

A partida começou a inclinar-se para o lado portista a partir dos 25′. Lenglet travou Froholdt quando o médio seguia em zona frontal e recebeu o primeiro amarelo. Gabri Veiga executou o livre por cima e, aos 28′, voltou a aparecer em posição perigosa, rematando contra Bah. Um minuto depois, Prestianni puxou da esquerda para dentro, mas Alberto Costa bloqueou a tentativa.

O 1-0 surgiu aos 31′, numa combinação de execução superior. Pepê identificou a desmarcação de Gabri Veiga e colocou a bola nas costas da defesa. O espanhol invadiu a área, ultrapassou a oposição de Samuel Soares e finalizou com precisão. A vantagem incendiou as bancadas e agravou-se, para o Benfica, quatro minutos depois. Aos 34′, Prestianni fora admoestado por protestos; aos 35′, Lenglet atingiu André Silva na face, recebeu o segundo amarelo e tornou-se o jogador encarnado expulso mais cedo num clássico da Liga frente ao FC Porto.

O golo de Gabri Veiga a abrir o placard

Os treinadores reagiram aos 38′. Marco Silva retirou Sudakov e lançou Alessandro Circati para recompor o eixo defensivo, enquanto Farioli protegeu o amarelado Gabri Veiga, colocando Inbeom Hwang. Mesmo reduzido a dez, o Benfica esteve perto do empate aos 42′: Rafa escapou pela esquerda e serviu Pavlidis, cujo remate de primeira, com o pé esquerdo, passou rente ao poste. Antes, aos 41′, um mau atraso de Circati oferecera a William Gomes uma ocasião clara, anulada por Samuel Soares. Já aos 45+2′, Rafa tentou uma trivela num livre ensaiado, mas falhou o alvo.





Dupla oportindade William Gomes na mesma jogada

Sem alterações ao intervalo, o FC Porto reapareceu a explorar sobretudo o corredor direito. Rosario rematou para defesa segura de Samuel Soares aos 49′, mas foi o Benfica quem marcou aos 51′. Prestianni desequilibrou pela esquerda, levantou a bola sobre a defesa e, Bah, entrando da ala para uma zona interior, cabeceou para o 1-1, antecipando-se à intervenção de Diogo Costa. A igualdade reabria o clássico, apesar da inferioridade numérica encarnada.



O empate com Bah a acorrer ao centro de Prestianni nas costas da defesa portista e a antecipar-se a Diogo Costa

A resposta dos líderes foi imediata. Aos 54′, André Silva recebeu pela direita e encontrou Froholdt entre linhas. O dinamarquês finalizou rasteiro e colocado, sem dar reação a Samuel Soares, restabelecendo a vantagem apenas três minutos depois do empate.



O 2-1 portista, por Froholdt

O FC Porto não permitiu que o Benfica estabilizasse e chegou ao 3-1 aos 60′. André Silva voltou a trabalhar no flanco direito e assistiu Hwang, que surgiu em zona de finalização e assinou, com um remate forte e bem dirigido, o primeiro golo ao serviço dos dragões.

Os festejos do golo de Hwang

Com este resultado do Dragões alcançam o pleno de pontos nos 7 jogos disputados, e reforçam a sua liderança a 5 pontos do rival desta noite, e a 6 do Sporting em igualdade pontual o Santa Clara. Em simultâneo e na disputa direta com o Benfica, ampliam a vantagem nas estatísticas da Liga Portugal, para 73 vitórias contra 61 derrotas, e 51 empates nos 185 jogos disputados. Já no confronto total entre ambos, em 261 jogos, acumula 104/93, com 64 empates pelo meio.