AEP e IAPMEI unem esforços na coordenação do Lisbon Beyond Summit 2025

10Nov

AEP e IAPMEI unem esforços na coordenação do Lisbon Beyond Summit 2025

A AEP – Associação Empresarial de Portugal junta-se ao IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação na coordenação de mais uma edição do Lisbon Beyond Summit, iniciativa que decorre em paralelo à Web Summit, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2025.

Com um formato híbrido, o evento tem como objetivo aproximar startups, empresas, investidores e instituições de investigação, promovendo um ambiente dedicado à inovação, pitching e networking internacional.

Sessões de Pitch – 12 de novembro

As sessões de pitching presenciais realizam-se na tarde do dia 12 de novembro, no Myriad Crystal Center by SANA Hotel, em Lisboa.

Durante três rondas consecutivas, empresas selecionadas terão oportunidade de apresentar as suas soluções inovadoras a um painel de investidores e parceiros estratégicos.

As empresas interessadas em participar podem manifestar o seu interesse através do e-mail EEN-portugal@aeportugal.pt.

Sessões de Matchmaking B2B – 12 a 14 de novembro

As sessões de matchmaking B2B decorrerão em formato presencial e online:

12 de novembro – Myriad Crystal Center by SANA Hotel e online

13 e 14 de novembro – exclusivamente online

Os participantes poderão registar-se e agendar reuniões bilaterais com parceiros internacionais através da plataforma Lisbon Beyond Summit 2025.

Principais temáticas: Fintech & Digital Innovation; Deep Tech & Industry 5.0; Defence & Cybersecurity; Health & Tech for Impact; Sustainability & Green Transition

«O Lisbon Beyond Summit 2025 é uma iniciativa que reforça o papel da Enterprise Europe Network como motor de ligação entre empresas inovadoras e parceiros internacionais, potenciando novas oportunidades de negócio, investimento e cooperação tecnológica» termina por dizer a AEP.

