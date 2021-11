A Mobile Week Ourense 2022 apresenta o seu próprio metaverso

Uma experiência virtual aberta a todos os cidadãos numa plataforma digital amigável.

No âmbito de uma colaboração transfronteiriça cada vez mais robusta e, com vista a criar oportunidades de cooperação entre as empresas da Eurorregião, a Enterprise Europe Network está a participar ativamente na organização desta iniciativa.

A Red Mundo Atlántico oferece à Mobile Week Ourense a sua plataforma digital, composta por um espaço virtual, sempre ativo, que proporciona uma vitrine ideal, um local para reuniões virtuais e para a realização de eventos e apresentações.

Hoje, dia 18 de novembro, às 12 horas, é apresentada a plataforma digital de experiências virtuais que constituem o metaverso do evento. Uma tecnologia amigável e fácil de usar, aberta a todos os cidadãos, independentemente de seu conhecimento digital. Em suma, esta plataforma proporciona uma recreação virtual com avatares para alcançar a conectividade total entre todos os participantes.

Permite suprimir as distancias físicas, optimizar o tempo dos participantes, gerar uma imagem de marca positiva, fresca, dinamica e inovadora e melhorar a aproximação das novas gerações, facilitando o aceso a um maior número de participantes em todo o mundo.

Como a Mobile Week Ourense é um projeto para três anos, novas funcionalidades serão incorporadas até que toda uma cidade digital se configure no metaverso, onde os cidadãos terão a oportunidade perfeita de estarem conectados e informados de todas as atividades que estão a ocorrer no evento e na Red Mundo Atlântico.

Para aceder à plataforma, basta registrar-se no seguinte link:

https://www.ubivent.com/register/1380/MobileWeekOurense, além disso, temos uma surpresa importante para quem enviar em primeiro lugar o código que consta no pacote de experiência ourensana, que está num lugar na própria plataforma.

A Mobile Week Ourense é uma iniciativa da Fundação Mobile World Capital Barcelona, organizada pela Diputación de Ourense e a associação Red Mundo Atlántico. Nasceu em fevereiro de 2017 com o objetivo de organizar uma semana de reflexão aberta sobre a transformação digital, sendo um ponto de encontro e colaboração entre o mundo do empreendedorismo, a indústria digital, a ciência, o pensamento e as indústrias criativas.

O objetivo do evento é que os benefícios gerados pela revolução tecnológica provocada pelo telemóvel, sejam estendidos a todos os cidadãos.

Red Mundo Atlântico é uma associação sem fins lucrativos que constitui um ecossistema inovador de negócios com uma cultura inclusiva no eixo atlântico, criada por um grupo de empresários espanhóis e a AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara do Comércio e Industria. Com sede na Coruña, Porto, Vigo e Madrid, tem 15 embaixadores em diferentes países do eixo atlântico, e 21 aliados estratégicos de diferentes setores que são atores nas 4 hélices que compõem o ecossistema: universidades, empresas, administração pública e sociedade civil.

Contacto relações públicas: 650 311 488info@redmundoatlantico.com