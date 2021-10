TRABALHAMOS POR UM MUNDO UNIDO SEM FOME

«É o momento ideal e crucial para olharmos para o nosso lado, dando um sorriso à pessoa que se cruza connosco, talvez seja o único sorriso que recebeu no dia, no mês, no ano…. na vida» refere Mário Nogueira, presidente da Associação Mundo Unido João Paulo II.

«No mundo e pela primeira vez na história, a pobreza extrema cresceu e afetou 100 milhões de Pessoas a mais. Em Portugal, cerca de 400 mil pessoas caíram abaixo do limiar da pobreza, devido à crise provocada pela Pandemia do COVID, agravando o fosso entre ricos e pobres», refere o presidente desta associação, alertando para o facto de que «a pandemia agravou a fome no mundo e pode matar mais que a doença. Assim , a Associação Portuguesa de Solidariedade Mundo Unido João Paulo II, está em Portugal para combater a fome e a pobreza. Ajude-nos a ajudar» .