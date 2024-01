LIGA: FC do Porto vence (2-0) e amplia distância para SC de Braga

Separados por apenas dois pontos, com vantagem para o FC do Porto, jogava-se aqui a possibilidade do SC de Braga chegar à terceira posição caso vencesse a partida desta noite no Dragão.

O FC do Porto começou melhor, com bastante posse mas sem criar perigo junto das redes do SC de Braga. A situação alterou-se aos 12 minutos quando na marcação de um livre, junto à linha de fundo do lado direito do ataque portista, Francisco Conceição cobrou para o centro da área onde apareceu Fábio Cardoso, mais alto e rápido que os defesas centrais a desviar de cabeça, vitorioso, para o fundo da baliza.

Fábio Cardoso a desviar para o fundo das redes de Matheus

Estava feito 1 a 0 para a equipa da casa que após o golo começou a sentir alguma pressão dos Guerreiros do Minho, mas este pendor não teve grande expressão em jogadas de perigo, exceto aos 32 minutos quando Ricardo Horta apareceu frente a Diogo Costa, e poderia ter empatado a partida, não o conseguindo graças ao bom corte do guardião portista.

Do lado do FC do Porto houve mais alguns remates mas sem grandes oportunidades para desfeitear Matheus, chegando-se ao intervalo com a vantagem mínima para a equipa da casa.



Centro de Djaló, remate de Ricardo Horta, e corte providencial de Diogo Costa

A metade completar não poderia ter começado pior para o SC de Braga, quando Matheus derrubou Evanilson dentro da área, e na respetiva conversão da grande penalidade, o mesmo Evanilson não falhou, apesar do guardião ter adivinhado o lado.



Evanilson surge na área, Matheus foi ao seu encontro e não evitou o contacto, sem bola, que ditou a grande penalidade



Conversão da grande penalidade por Evanilson e Matheus batido.

Se os arsenalistas vinham com vontade de chegar à igualdade, viam a tarefa complicar-se com dois golos de diferença, o que não os impediu de porfiarem nessa intenção através de vários remates à distância pelos irmãos Horta e por Abel Ruiz, embora sem grande perigo.

Nos últimos minutos houve algumas substituições, mas o jogo, nem o resultado seriam alterados, podendo-se dizer que foi um resultado justo, apesar da boa réplica do SC de Braga sobretudo nos minutos finais, mas sem a consistência que pudesse pôr em perigo a vitória do FC do Porto.

Com este resultado os Guerreiros do Minho ficam a 5 pontos dos Dragões, enquanto estes mantêm a distância para primeiro e segundo, respetivamente 5 e 4 pontos, quando termina a primeira volta da Liga Portugal Betclic..